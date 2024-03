Sidste år blev der indberettet 121 antisemitiske hændelser, viser rapport fra Det Jødiske Samfund.

Sidste år var der en markant stigning i antallet af antisemitiske hændelser mod danske jøder.

Det viser en ny rapport fra Det Jødiske Samfund.

I alt blev der indberettet 121 hændelser til Det Jødiske Samfund. Det er det højeste antal, siden man i 2012 begyndte at registrere og offentliggøre resultaterne.

Størstedelen af hændelserne har været antisemitiske ytringer, men der har også været tilfælde med blandt andet trusler og hærværk, fremgår det af rapporten.

Michael Rachlin, der er kommunikationsansvarlig i Det Jødiske Samfund, havde forventet, at Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober ville resultere i en stigning af hændelser.

- Der er i forvejen et højt niveau af antisemitisme, men vi har oplevet, at der kom flere hændelser, og at nogle af dem også var grovere.

- Rapporten har også dokumenteret, at der er et særligt problem med, at man stiller danske jøder til ansvar for Israels politik, og det synes vi selvfølgelig er urimeligt - og særligt når det går ud over børn, siger han.

17 af hændelserne i rapporten involverer børn.

I et tilfælde har to drenge tegnet et hagekors på et stykke papir lige ved siden af en jødisk klassekammerat.

I et andet bliver en jødisk dreng holdt fast på et toilet af en klassekammerat, mens der bliver sagt, at "han skal dø, fordi han er jøde", og at "alle israelere skal dø".

Justitsminister Peter Hummelgaard finder rapporten dybt bekymrende.

- Jøder i Danmark skal hverken forfølges, chikaneres med hagekors eller modtage dødstrusler på sociale medier, skriver han i et skriftligt svar til Ritzau.

- Det er forkasteligt, og jeg kan kun tage afstand fra de afstumpede personer, der udsætter vores jødiske medborgere for den slags uhyrligheder.

Han oplyser også, at Rigspolitiet har iværksat en styrket indsats i forhold til antisemitiske hændelser.

Derudover vil han følge op på handlingsplanen, der er fra januar 2022, mod antisemitisme og er åben for at drøfte nye initiativer mod antisemitisme.

