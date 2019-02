Alle borgmestre drømmer om flere indbyggere - og Kertemindes Kasper Olesen (S) er sådan set lykkedes med det. Men befolkningsvæksten giver nu den fynske kommune lommesmerter.

1. januar i år talte Kerteminde Kommune 23.786 indbyggere - og det er 122 for mange til at få et særligt tilskud fra staten næste år på 37 millioner kroner.

»Det siger noget om, at de rammer kommunerne får tilskud efter. De skriger til himlen,« lyder borgmester Kasper Olesens kommentar til situationen til Fyens Stiftstidende.

For at Kerteminde kunne få de 37 millioner kroner udbetalt, måtte den holde sig under indbyggertallet fra 2014, som var på 23.665.

Så ville kommunens befolkningsvækst nemlig være negativ, og det er betingelserne for at få det særlige ekstratilskud fra staten.

Med flere indbyggere følger flere indtægter i form af personskatter, men der bliver næppe tale om så meget som 37 millioner, og derfor vil der stadig mangle penge i kassen, vurderer borgmesteren.

Pengene er allerede regnet ind i budgettet for 2020, og politikerne har derfor på seneste økonomiudvalgsmøde besluttet at sælge nogle grønne områder, hvilket giver nogle engangsindtægter, men det er endnu for tidligt at sige, om det manglende statstilskud ender med at medføre yderligere besparelser.

Kasper Olesen vil dog alligevel arbejde for, at der også fremover flytter flere til Kerteminde, der blandt andet er kendt for sine gode badestrande og sine maleriske gamle huse i bymidten.