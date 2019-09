Hundredevis af voksne asylsøgere har siden 2017 løjet sig yngre, end de er i et forsøg på at snyde de danske myndigheder til at tro, at der er tale om børn.

Det skriver Jyllands-Posten, som har indhentet tallene hos Udlændingestyrelsen.

Tallene viser, at 70-80 procent af alle såkaldte aldersbedømmelser siden 2017 har konkluderet, at de påståede asylbørn slet ikke var børn - men voksne.

Helt præcist har omkring 400 asylsøgere siden 2017 påstået, at de var børn, hvorefter de danske myndigheder har aldersbedømt dem til at være mindst 18 år.

Ifølge Jytte Lindgård, der er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, er der en logisk forklaring på, at asylsøgere siger, at de børn.

»Det er da en kæmpe fordel, hvis man er under 18 år,« siger hun til Jyllands-Posten og forklarer, at man som mindreårig bor et andet sted end de voksne asylsøgere og både får skoleundervisning og en bisidder.

De såkaldte aldersbedømmelser foregår således, at retsmedicinere vurderer alderen ud fra røntgenfotos af tænders modning og af knoglerne i hånden. Derudover bliver der lavet en kropslig undersøgelse.

Retsmedicerne giver derefter deres aldersvurdering - f.eks 16-18 år eller 18-19 år - videre til Udlændingestyrelsen, som så fastsætter alderen på asylsøgeren, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Jytte Lindgård er det dog ikke altid, at Udlændingestyrelsen vælger den laveste alder vurderet af retsmedicinerne, og det er ifølge hende et problem, da det så åbner op for, at asylbørn bliver betragtet som voksne.

Eva Singer, asylchef fra Dansk Flygtningehjælp, undrer sig også over det høje antal af asylbørn, der bliver bedømt til at være voksne.

»Jeg tror ikke, at det som sådan er forkert. Men der er da afgørelser, hvor vi undrer os meget. Der er sandsynligvis børn, der er mindreårige, men kommer til at stå som 18-årige,« siger hun til Jyllands-Posten.

816 uledsagede mindreårige har søgt om asyl i Danmark siden 2017. I alt er 565 asylsøgere blevet aldersundersøgt i samme periode.



Avisen har været i kontakt med Teresa McNair, der er kontorchef hos Udlændingestyrelsens 3. asylkontor. Hun skriver i et skriftlig svar, at alderen som 'altovervejende udgangspunkt' er den laveste alder i lægernes spænd.