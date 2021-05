For at få flere hjerteløbere til at rykke ud i tyndt befolkede områder udvides radius fra 1,8 til 5 kilometer.

Fra og med torsdag vil frivillige hjerteløbere blive alarmeret, hvis de befinder sig inden for en radius af fem kilometer fra et tilfælde af hjertestop.

Tidligere skulle de have befundet sig inden for en radius af 1,8 kilometer for at modtage alarmen.

Det kan lyde som en mindre justering.

Men det handler dybest set om liv og død, og om at øge antallet af hjerteløbere, der kommer patienter til undsætning i tyndt befolkede områder.

Det forklarer projektchef Grethe Thomas, TrygFonden, som står bag den landsdækkende ordning.

- Dengang vi gik i gang med hjerteløberordningen i 2017, var vores alarmeringsradius 1,8 kilometer.

- Det var der flere grunde til. Vi startede i Region Hovedstaden, hvor København fylder rigtig meget, og vi lænede os op ad svenske erfaringer.

- Når vi ændrer det, så er det fordi, vi tror, at vi ude i yderområderne kan få endnu flere hjerteløbere til at nå frem til det enkelte tilfælde af hjertestop.

Der er aktuelt cirka 110.000 personer landet over, der har meldt sig som hjerteløbere.

De frivillige bliver alarmeret, hvis der sker et hjertestop i nærheden.

Herefter kan de vælge at sige ja til at rykke ud og påbegynde hjerte-lunge redning.

Men man er også i sin gode ret til at afvise, hvis man er forhindret.

I gennemsnit rykker der fire til seks hjerteløbere ud ved en alarm.

Når man udvider hjerteløbernes udkaldsradius, vil det alt andet lige betyde, at flere frivillige bliver alarmeret og rykker ud.

Det er vigtigt, især i yderområder, påpeger Grethe Thomas.

- Hvis man bor i små landsbyer, hvor der er langt mellem husene, så vil vi kunne få aktiveret og mobiliseret endnu flere til det enkelte hjertestop.

- Så det er derfor, vi udvider vores radius. Vi prøver at se, om det her giver en endnu bedre overlevelse - også i yderområder i Danmark, siger Grethe Thomas.

I Region Syddanmark er formanden for præhospitalsudvalget, Mads Skau (V), overbevist om, at ændringen vil redde liv.

- Den længere udkaldsradius vil give bedre mulighed for, at der kommer hjerteløbere ud til hjertestop i landområder. Særligt i de mere tyndt befolkede områder, siger Mads Skau, der selv er frivillig hjerteløber, i en pressemeddelelse.

Der er ifølge TrygFonden cirka 5400 danskere om året, der får hjertestop uden for hospitalernes vægge. 16 procent af dem overlever.

Chancen for overlevelse falder med ti procent, for hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem.

/ritzau/