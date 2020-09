203, 239, 274, 305 og senest 331.

Fra 2015 til 2019 har Center for Seksuelle Overgreb år efter år modtaget flere henvendelser om seksuelle overgreb på børn mellem nul og 15 år.

Det viser en ny statusrapport fra centret.

I 2019 modtog centret 331 henvendelser om seksuelle overgreb på børn mellem nul og 15 år – fordelt på 135 såkaldte fremmødesager og 196 telefonrådgivningssager.

Det var det femte år i streg, at Center for Seksuelle Overgreb har registreret et stigende antal henvendelser.

Fra 2015 til 2019 svarer det til en procentuel stigning på 63 procent.

Det er især de telefoniske henvendelser, som er steget over årene, og her oplyser Line Engel Clasen, der er psykolog og videnscenterkoordinator hos Center for Seksuelle Overgreb, at opkaldende kommer fra både professionelle personer i form af eksempelvis sagsbehandlere og ikke-professionelle personer i form af eksempelvis forældre eller andre pårørende.

Derfor er tallet heller ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er kommet flere seksuelle overgreb.

»Tallet siger ikke noget om, at der er flere overgreb, men hvis det er et udtryk for, at der er kommet mere opmærksomhed på området, så er det naturligvis positivt,« siger Line Engel Clasen.

Statusrapporten viser derudover, at der i 2019 er et større antal af henvendelserne, som har resulteret i en politianmeldelse.

75 procent af henvendelser om seksuelle overgreb på børnene endte nemlig ud i en anmeldelse, mens tallet i 2017 var 65 procent.

Center for Seksuelle Overgreb hører under Rigshospitalet og kan bistå unge som ældre, der har været udsat for et seksuelt overgreb med både rådgivning og psykologhjælp.

Det fremgår desuden at statusrapporten, at klart størstedelen af de unges krænkere befinder sig i aldersgruppen 14 til 18 år.