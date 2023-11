Flere krænkelsessager har ført til fyringer hos Nets.

»Kulturen havde fået lov at slå rod, og når nye kom til, tænkte de måske, at sådan var det her, og det måtte de leve med,« siger Frank A. Olsen, fællestillidsrepræsentanten i Nets.

Det er Finansforbundet, der fortæller om sagen hos den store udbyder af kort- og betalingsløsninger.

Her lyder det, at krænkelserne havde forskellig karakter. Både racistisk og sexistisk.

Eksempelvis er udtrykket 'mine indiske slaver' blevet brugt om interne indiske konsulenter.

Mandlige ansatte er videre kommet med kommentarer om kvindelige kollegaers fysik, har rullet med øjnene og givet udtryk for, at man ville have sex med dem.

Forholdene har gennem længere tid ført til stor udskiftning blandt kvindelige medarbejdere – der endte med at fortælle om deres oplevelser. Og så rullede sagen.

»Det største problem var, at der ikke rigtig skete noget ved at opføre sig sådan. Men det gør der nu. Ledelsen har taget det bredt op og sat ind overfor det,« siger fællestillidsrepræsentanten Frank A. Olsen.

Over for Finans.dk fortæller Nets-chef Jeppe Juul-Andersen, at mindst to mellemledere er blevet fyret.

Der er også givet advarsler.

Samtidig er alle virksomhedens cirka 200 ledere blevet sendt på workshop om 'sexisme og sprogbrug'.

»I alt er vi blevet opmærksomme på en håndfuld sager, hvor medarbejdere ikke er blevet behandlet ordentligt, og det er jeg super ked af,« siger Jeppe Juul-Andersen til mediet.