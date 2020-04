Børnene er klar. Det samme er pædagogerne og lærerne. Alligevel er der en række daginstitutioner og skoler i Kerteminde Kommune, der ikke åbnede som planlagt onsdag.

Kommunens rengøringsfirma er nemlig løbet tør for sprit. Det skriver Fyens.dk.

Selv om medarbejderne i kommunen de seneste dage har knoklet for at blive klar til skoleåbningen, er den blevet udskudt på ubestemt tid.

Firmaet Alliance+, som står for rengøringen, har nemlig ikke kunne skaffe de nødvendige rengøringsmidler til at spritte overfladerne af med.

»Vi har hele tiden vidst, at det var en udfordring med rengøringen, akkurat som det har været med værnemidler, og vi har ikke de store lagre i kommunen, fordi rengøringen foretages af den her eksterne partner, men det hele er gået så stærkt, at det ikke var til at forudse. Sikkerheden kommer over alt, derfor er genåbningen udskudt til tidligst mandag,« siger borgmester i Kerteminde, Kasper Olesen, til avisen.

Enkelte steder er man dog i stand til at åbne torsdag. Det gælder Munkebo Skole, Langeskov Skoles 0. - 3. klasse og daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov. Specialskolen Mesingeskolen åbner også som planlagt.

På Kerteminde Byskole siger skoleleder Jesper Bech Madsen, at udsættelsen giver skolen bedre tid til at blive ordentlig klar til åbningen.