»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den.«

Så markant lyder anbefalingen fra en af landets førende eksperter, når det kommer til den populære app TikTok. Alligevel har flere politikere i Folketinget appen.

Blandt dem er SF's Karina Lorentzen Dehnhardt, der er medlem af Folketingets Retsudvalg og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Kritikken af TikTok går blandt andet på, at den indsamler uhørt store mængder data fra sine brugere, blandt andet lokation helt ned til under en meters præcision.

Og derfor er opfordringen fra Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, da også soleklar til personer i bestemte positioner:

»Er man i en udsat position, arbejder med kritisk infrastruktur, i et ministerium eller i Forsvaret, så bør man ikke have TikTok efter det, jeg har set af undersøgelserne af den,« lyder det fra eksperten, som også står bag det indledende citat i artiklen.

Alligevel ønsker Karina Lorentzen Dehnhardt ikke at slette TikTok fra sin telefon.

»Jeg er nok mest på TikTok på grund af, at min datter er på. Og så kan jeg følge lidt med i, hvad hun laver,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der følger med i debatten angående den populære videodelingsplatform.

Facebooks brug af Cambridge Analytica ligner vand ved siden af

»Det er bekymrende, at TikTok indsamler så meget data fra brugerne. Og når man som jeg sidder i Folketinget og modtager fortrolige oplysninger, så burde jeg nok ikke have den.«

Vil du så slette appen?

»Jeg burde nok slette den, men jeg vil gerne have nogle svar først, angående hvor meget data den rent faktisk tager. Derfor har jeg sendt spørgsmål til Erhvervsministeren for at få valideret de oplysninger, I blandt andet beskriver.«

Hvorfor sletter du den så ikke, til du får svar?

»Nu har jeg haft appen i et stykke tid. Og ministeren har 30 dage til at svare, så jeg kan nok klare at have den i 30 dage mere.«

Herunder kan du se Karina Lorentzens Dehnhardts seneste TikTok-video, hvor hun står sammen med partikollega Theresa Berg Andersen (Artiklen fortsætter under videoen):

Men når nu du ved, at den sporer din lokation, ville det så ikke give mening at slette den, til svaret fra ministeren lander?

»Personligt har jeg ikke et problem med det. Og hvis de sporer mig, så tror jeg, de ville kede sig gevaldigt.«

Karina Lorentzen Dehnhardt er ikke den eneste politiker i Folketinget, som er at finde på TikTok.

Blandt andre kan nævnes Dansk Folkepartis Liselott Blixt samt Karina Lorentzen Dehnhardts kollegaer i SF Carl Valentin og Theresa Berg Andersen.

Bør folketingspolitikere være på TikTok?

Sidstnævnte fortæller til B.T., at hun faktisk havde sine sikkerhedsmæssige betænkeligheder, da hun oprettede sin profil, men alligevel fortsatte, da hun både kan bruge det i forhold at følge sine børn og udkomme rent politisk.

»Jeg har 76.000 visninger på nogle af mine videoer. Så det er en god platform at komme ud på,« lyder det fra Theresa Berg Andersen, der understreger, at hun dog tager eksperternes advarsel seriøst.

»Det her er helt nyt for mig, men hvis det er rigtigt, at landets sikkerhed er i fare, fordi politikerne bruger de her medier, så skal jeg personligt nok være den første til at slette min profil.«

Theresa Berg Andersen tilføjer, at hun ikke vil slette sin TikTok-app lige nu og her, men i første omgang sammen med Karina Lorentzen Dehnhardts få bekræftet eksperternes oplysninger og derfra tage stilling.

Ifølge Ken Friis Larsen er der indtil videre intet, som tyder på, at danske politikeres data er blevet misbrugt af TikTok. Alligevel er der en potentiel fare.

»Umiddelbart vil jeg ikke sige, at danske politikere er specielt udsatte, men hypotetisk kunne det godt gå rigtig galt. Men det er ikke noget, vi har set eksempler på,« siger han.

Han sammenligner TikToks indsamling af data fra brugerne som havet, mens Facebooks til sammenligning er en spand vand - men i virkeligheden burde de kun indsamle en skefuld.

»Der er ikke udelukkende dårlige ting ved TikTok. Der er mange subkulturer, der trives på platformen. Men jo større man er, desto større ansvar har man,« uddyber han.

Tirsdag eftermiddag åbnede Datatilsynet af egen drift en sag mod TikTok for at tjekke op på, om appen lever op til reglerne for databeskyttelse.