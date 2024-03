Skal du rejse på påskeferie med SAS søndag, risikerer du, at dit fly bliver aflyst.

SAS har lørdag aflyst otte flyafgange for at gennemføre et rutinetjek på flere fly, og selskabet kan tilsyneladende ikke garantere, at flyene er i luften igen søndag.

»Vi fortsætter med at arbejde på en løsning her i aften og håber at kunne undgå flere aflysninger i morgen,« oplyser flyselskabets pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, i en sms.

Adspurgt, om selskabet kan udelukke flere aflysninger søndag, svarer Alexandra Lindgren Kaoukji:

»Det håber vi på at undgå!«

Ok, så det er et nej – det kan I ikke afvise?

»Jeg kan heller ikke afvise, at vi faktisk har alle fly i luften, som vi skal, i morgen. Og det ville være meget trist, hvis vi har gjort vores passagerer unødigt bekymrede.«

SAS besluttede fredag aften - aftenen inden den første påskerejsedag - at tage 18 Airbus A320neo-fly ud af drift og aflyse 30 flyafgange i hele Skandinavien.

Det gjorde flyselskabet for at få inspiceret et komponent på nogle af flyene – et såkaldt trykregulatorsenderkomponent.

»Vi har opdaget, at vi har misset et regulatorisk rutinetjek,« oplyste selskabets pressechef i Danmark tidligere lørdag til B.T.

SAS havde misset rutinetjekket, fordi »der blev lagt en fejl ind i en maintenance-tidslinje for nogle år siden«, lyder forklaringen fra presseafdelingen.

Hvordan den fejl er opstået, og hvem der er skyld i den, svarer selskabet ikke på.

»Vi arbejder på at ombooke vores passagerer og på at løse det hele, så vi får vores fly op i trafik snarest,« forklarer Alexandra Lindgren Kaoukji.

Fejlen er ikke alvorlig fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, oplyste pressechefen tidligere.

»Dog er det alvorligt ud fra det perspektiv, at vi har været tvunget til at aflyse fly midt i påsketrafikken.«

»Jeg tror, at vi har mere tydelig info om dette sent i aften. Vi gør alt, vi kan, for at undgå flere aflysninger.«