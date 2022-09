Lyt til artiklen

I den kommende tid kommer flere fly til at lette og lande over København.

Og det kan give øget støj, oplyser Københavns Lufthavn til TV 2 Lorry.

På normalvis flyver de fleste af dem ind og ud over Øresund, men nu vil flere fly drøne over København i stedet.

Det skyldes, at lufthavnen skal udføre banearbejde på en af lufthavnens tre landingsbaner.

Derfor bliver de nødt til at lukke landingsbanen fra søndag og frem til 28. september.

»Der er tale om en vedligeholdelse af en landingsbane. Det er noget, vi skal gøre for at sikre, at sikkerheden er i orden. Lysene på landingsbanen skal tjekkes, og så skal asfalten og den generelle sikkerhed også tjekkes, så det er i orden,« siger Københavns Lufthavns pressechef, Lise Agerley Kürstein, til TV 2 Lorry.

Københavns Lufthavn understreger dog, at man vil forsøge at begrænse antallet af fly, der skal lette og lande over København så meget som muligt.

Det er primært beboere i Tårnby, Dragør og Kastrup, der vil opleve øget støj fra flyene.