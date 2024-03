Flere flyrejser til og fra Københavns Lufthavn er torsdag påvirket af den strejke, som lige nu finder sted i Tyskland.

Der nedlagde sikkerhedspersonalet i flere tyske lufthavne tidligt torsdag morgen arbejdet.

Til B.T. fortæller pressevagten hos Københavns Lufthavn, at der torsdag ud af de i alt 59 såkaldte 'passageroperationer', som man har – der omfatter ankomster fra og afgange til Tyskland – er tale om ti aflysninger.

»Derudover er der nogle fly, der er flyver med passagerer herfra og til Tyskland, men så flyver tomme tilbage,« lyder det.

Pressevagten oplyser desuden, at det er flere flyselskaber, som er påvirket af strejken.

På Københavns Lufthavns hjemmeside kan man blandt andet se, at det er fly fra Berlin og Hamburg til den danske hovedstad, der er aflyst.

En talsperson for fagforeningen Verdi, som sikkerhedspersonalet hører under, oplyste tidligt torsdag morgen til det tyske nyhedsbureau dpa, at strejken forventes at vare hele dagen.

Strejken omfatter ifølge talspersonen lufthavne i byerne Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln og lufthavnen Karlsruhe/Baden-Baden.

Ifølge estimater fra sammenslutningen ADV, som repræsenterer de tyske lufthavne, vil strejken torsdag medføre, at mere end 580 fly sandsynligvis bliver aflyst, og at 90.000 personer vil opleve ændringer i deres rejseplaner.

Strejken bunder i overenskomstforhandlinger for omkring 25.000 ansatte, som arbejder med luftfartssikkerhed.