Skal man filme en fødsel eller lade være? Jordemødre oplever i stigende grad, at vordende forældre tager mobilen med ind på fødestuen for at dokumentere den store begivenhed.

»Når jeg ser min fødsel på video i dag, bliver jeg stadig rørt. Jeg synes ikke, det er ulækkert eller noget, der bør være tabu, selvom barnet er smurt ind i fosterfedt. Det er en meget smuk oplevelse,« siger 42-årige Mette Margaretha Christiansen fra Herlev, der fik sin ekskæreste til at filme.



Formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo oplever, at flere og flere vordende forældre ønsker at dokumentere fødslen med mobiltelefonen. Tendensen er kommet i takt med, at smartphonen er blevet allemandseje.

Maia kom til verden for syv år siden - her dokumenteret af de stolte forældre. Foto: Privat Vis mere Maia kom til verden for syv år siden - her dokumenteret af de stolte forældre. Foto: Privat

»På mange måder er telefonen jo et fantastisk redskab, men det kan også være en plage, fordi det bliver vigtigere at dokumentere frem for at opleve. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil filme en stor begivenhed som en fødsel, men jeg tror, det er vigtigt, at man finder en balance,« siger Lillian Bondo, der opfordrer til, at man inden fødslen tager en samtale om, hvad der er vigtigst i den konkrete situation.

»Hvis kvinden f.eks. synes, at hun savner manden undervejs i fødslen, så synes jeg, det er bedre, at man f.eks. får en ven til at filme episoden,« siger hun.

Maia blev født ved kejsersnit. Foto: Privat. Vis mere Maia blev født ved kejsersnit. Foto: Privat.

Mette Margaretha Christiansen, der for tiden er i arbejdsprøvning grundet en gigtdiagnose, havde selv bedt sin mand om at filme. Indtil videre er det kun hende og ekskæresten, der har set videoen, men hun har sagt til den nærmeste familie, at de gerne må se den, hvis de ønsker.

»Jeg synes ikke, det er noget at skamme sig over. Jeg elsker at se dokumentarer om fødsler. Der er jo ikke to fødsler, der er ens. Når min datter engang får forståelse for det, så tror jeg, hun vil synes, det er spændende at se, hvordan det foregår, når man ikke kommer ud den ’rigtige vej',« siger Mette Margaretha Christiansen, der hvert år ved sin datters fødselsdag deler det samme foto fra fødslen på Facebook.

Den stolte mor og hendes datter. Vis mere Den stolte mor og hendes datter.

På billedet er datteren ’totalt rynket og smurt ind i fosterfedt’, som moderen formulerer det.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun føler, hun er gået glip af noget, fordi fødslen blev optaget på film, svarer den 42-årige kvinde:

»Jeg havde jo bedt min ekskæreste om at filme, så jeg kunne koncentrere mig 100 pct. om fødslen. Det er jeg rigtig glad for. Og hvis min datter en dag ønsker at dele øjeblikket med nogen, så vil det heller ikke genere mig,« siger hun.

Fakta Sådan skal du opføre dig ved en fødsel Spørg personalet om lov, hvis de kommer med på billedet – de færreste læger, jordemødre eller andet personale ønsker at blive en del af dit Facebook-feed eller Instagram-profil.

Spørg evt. en ven eller veninde, om de vil filme for jer, så I kan være 100 pct. til stede i øjeblikket.

Brug telefonen, som om det var et kamera fra gamle dage: Tag et billede og læg den væk, når du har taget det – igen for at være mest mulig til stede.

Spar på mobilkontakten, når dit barn er vågent. Barnet har behov for at se dine øjne og tale med dig. Kilde: Formand for Jordemoderforeningen, Lillan Bondo.

Hvis der er hænder til det, hjælper Lillian Bondo og hendes kollegaer også gerne med at dokumentere fødslen ved at tage billeder. Men hun opfordrer alligevel også forældrene til at lægge mobilen væk eller bruge mindre tid på apparatet, så snart barnet er født.

Mette Margaretha Christiansen, hendes ekskæreste og nyfødte datter. Foto: Privat. Vis mere Mette Margaretha Christiansen, hendes ekskæreste og nyfødte datter. Foto: Privat.

»Det er vigtigt at skabe en god kontakt med øjenkontakt og samtale, og den kontakt skaber man ikke ved at have en mobiltelefon imellem forælder og barn eller ved at have sin opmærksomhed på sociale medier,« siger Lillian Bondo, der derfor foreslår at gemme fotografering, til barnet sover.

Sara Vester Hald fik ikke dokumenteret sin første barns fødsel. Men manden sørgede spontant for at forevige det unikke øjeblik. Vis mere Sara Vester Hald fik ikke dokumenteret sin første barns fødsel. Men manden sørgede spontant for at forevige det unikke øjeblik.

Sara Vester Halds mand optog, da hun i 2012 fødte en datter. Det var ikke planlagt, men den 32-årige kvinde er glad for, at han dokumenterede det vigtige øjeblik.

»Jeg er dybt taknemmelig for, at min mand filmede. Det er enormt stærkt at genopleve den der lykkefølelse og kvindelighed blive blæst ud over skærmen,« siger hun.

Sara Vester Hald er en del af en ny tendens. Flere og flere par vælger således at dokumentere fødslen ved hjælp af mobilkamera, oplyser Jordemoderforeningen.

Den 32-årige kvinde arbejder til daglig som læge. I 2013 skrev hun et blogindlæg om oplevelsen.

»Der var mange, der var målløse, men også inspirerede.«

Hun har valgt kun at dele videoen af fødslen med sin mand. For hende er det nemlig et ’privat og personligt øjeblik’.

»Jeg har ikke lyst til, at andre skal være vidne til intimiteten mellem mig og min mand. Det kan være meget voldsomt med blod, snask og moderkage, når man er passiv tilskuer. Men det er noget andet, når man selv har hovedrollen,« siger hun.

Øjeblikket skal formentlig snart genses. Sara Vester Hald skal nemlig igen være mor til oktober.