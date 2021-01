Fængselsbetjente falder fra, men antallet af indsatte i de danske fængsler stiger og stiger.

»Som situationen er lige nu, er der ikke noget i sol, måne og stjerner, der får mig til at tænke, at denne her situation vil ændre sig,« siger Linda Kjær Minke, kriminolog og professor ved Syddansk Universitet, til Århus Stiftstidende og fortsætter:

»Det er bekymrende, fordi betjentene løser en ekstremt vigtig opgave i blandt andet at støtte og motivere de indsatte til at leve et liv uden kriminalitet fremadrettet. Men det bliver sværere og sværere, fordi der er så få til at løfte opgaven.«

Der er i dag lidt over 2000 fængselsbetjente, for 10 år siden var der omkring 700. Samtidig er antallet af indsatte det højeste siden 2010.

I en undersøgelse fra sidste sommer lavet af Kriminalforsorgen havde man spurgt over 100 tidligere fængselsbetjente, hvorfor de forlod jobbet. 68 procent havde svaret, at årsagen primært var, at de ville væk fra fængslerne.

De manglede tid til at hjælpe fangerne til et liv uden kriminalitet og mulighed for at udvikle sig arbejdsmæssigt.

Og i efteråret 2020 viste en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter Vive, at 13,5 procent af de daværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente opfyldte diagnosekriterierne for posttraumatisk stress, ptsd.

Det er tal, der er højere end dem for politibetjente og udsendte soldater.