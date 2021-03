Vi har alle hørt om de klassiske bivirkninger som hovedpine og led- og muskelsmerter efter en coronavaccine. Dem, som vi måske ikke er så bange for.

Men det viser sig nu, at flere får en sjælden og ubehagelig bivirkning af coronavaccinen. Stik imod Lægemiddelstyrelsens forventninger.

Normalt ved vacciner ses denne sjældne bivirkning nemlig kun ved en ud af én million vaccinerede, og lægemiddelstyrelsen havde endda forberedt sig på ti gange så mange ved en coronavaccine. Alligevel blev de overrasket.

»Vi var forberedt på, at en ud af 100.000 vil få bivirkningen, men det har vist sig endnu højere i Danmark,« siger Tanja Lund Erichsens, konstitueret enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Den sjældne bivirkning, der er tale om, er en anafylaktisk reaktion.

Det er den stærkeste allergiske reaktion, man kan opleve, efter at være blevet udsat for noget, man er allergisk over for.

En ubehagelig oplevelse, hvis du spørger Tanja Lund Erichsen:

»Man får en prikken i kroppen og en varmefornemmelse, der blusser op. Man får besvær med at trække vejret, bliver utilpas, og man kan opleve, at luftvejene pludselig lukker til. Det er en ubehagelig oplevelse, sådan en reaktion.«

Disse bivirkninger får folk flest af Her kan du læse de fem mest almindelige bivirkninger ved de forskellige vacciner, og hvor mange procent af de vaccinerede der får dem. Pfizer/BioNTech: Smerter på injektionsstedet – over 80 procent

Træthed – over 60 procent

Hovedpine – over 50 procent

Muskelsmerter og kulderystelser – over 30 procent.

Ledsmerter – over 20 procent Moderna: Smerter på injektionsstedet – 92 procent

Træthed – 70 procent

Hovedpine – 64,7 procent

Muskelsmerter – 61,5 procent

Ledsmerter – 46,4 procent AstraZeneca: Ømhed ved injektionsstedet – 64 procent

Smerter ved injektionsstedet – 54 procenet

Hovedpine – 53 procent

Træthed – 53 procent

Muskelsmerter – 44 procent Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Selvom det ikke ligefrem lyder som en drømmereaktion på en vaccine, er det dog ikke noget, man skal gå og være bange for.

For bivirkningen er stadig sjælden. Ifølge Tanja Lund Erichsen er det cirka fem ud af 100.000, der oplever at få en anafylaktisk reaktion i forbindelse med Pfizer/BioNTech-vaccinen. Tallet er altså fem gange så højt som forventet.

Men skulle uheldet være ude, fordi man uheldigvis er en af dem, der reagerer sådan på vaccinen, kan man roligt slappe af.

»Man skal ikke blive bange. Den er stadig meget sjælden. Man skal heller ikke blive forskrækket over det, hvis det sker, for vaccinationsstedet er klar til at tage hånd om det,« siger Tanja Lund Erichsen, der bakkes op af Nils Strandberg Pedersen:

»Vi har ikke set nogle tilfælde, der er gået galt. Det er kun farligt, hvis det er ubehandlet,« siger han.

Når man får et stik i overarmen med en coronavaccine, bliver man nemlig bedt om at vente 15 minutter, før man må gå hjem.

Her bliver man samtidig observeret af sundhedsfagligt personale, der med det samme reagerer, hvis man skulle få det dårligt.

»Så det er ikke farligt, hvis du venter det kvarter, du bliver bedt om,« understreger Nils Strandberg Pedersen.

Ifølge Lægemiddelstyrelsens seneste rapport har de modtaget 43 indberetninger om allergiske reaktioner på Pfizer/BioNTech-vaccinen, der vurderes at have relation til covid-19.

22 af dem vurderes at være en egentligt anafylaktisk reaktion.

Her endte flere dog med at blive indlagt på hospitalet, hvor de også blev observeret.

»Får man en anafylaktisk reaktion, bliver man ikke håndteret i venterummet. Man bliver kortvarigt indlagt, indtil lægerne er sikre på, at det hele er aftaget igen. Men man ligger der ikke en uge, vi taler om en håndfuld timer,« siger Tanja Lund Erichsen.

Hvorfor flere får en anafylaktisk reaktion ved coronavacciner, ved man ikke, men Lægemiddelstyrelsen holder nøje øje med udviklingen.