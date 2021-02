I den sidste del er 2020 er 19 procent flere patienter henvist til behandlinger på et privathospital.

Da Danmark blev lukket ned sidste forår, betød det, at mange patienter ikke fik undersøgelser eller behandling på landets hospitaler.

Det har fået regionerne til i højere grad at henvise borgere til privathospitaler.

I de sidste fem måneder af 2020 er 19 procent flere patienter blevet henvist til et privathospital end året før, meddeler regionerne.

Tallene glæder regionernes formand, Stephanie Lose, der også er næstformand i Venstre.

Selv om behandlingerne ikke var akutte, har mange nemlig gået rundt med smerter, siger hun.

- I regionerne har vi gjort alt, hvad vi kan for at se de ventende patienter så hurtigt som muligt, og gennem en kæmpe indsats i det offentlige og private sundhedsvæsen er vi lykkes med at hjælpe mange patienter.

- Det er jeg stolt af, og jeg vil gerne sende en kæmpe tak til medarbejderne for den store indsats, siger Lose i meddelelsen.

Der blev i de sidste fem måneder af 2020 henvist knap 63.500 patienter fra regionerne til et privathospital.

Også i 2021 skal kapaciteten i det private udnyttes bedst muligt. Det mener regionerne og foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark.

Bestyrelsesformand Nis Alstrup er glad for det stærke samarbejde med regionerne. Det på trods af den ekstraordinære situation med covid-19.

- Vi har sammen løftet opgaven, så rigtig mange patienter er blevet behandlet hurtigst muligt, siger han i meddelelsen.

