Sveder, drypper, varmen trykker, og det er ikke noget fra en Nik og Jay-sang, men derimod den barske realitet ved en Rasmus Seebach-koncert i Arena Næstved i lørdags. Der var nemlig så varmt, at flere måtte løftes ud og væk fra koncertområdet.

Og det har arenaen fået stor kritik for efterfølgende - blandt på deres egen Facebook-side, hvor der strømmer adskillige kommentarer og klager ind om den ulidelige varme.

To af dem, der endte hos samaritterne, er Ania Wollerups teenagedatter og hendes veninde. Moren fortæller til Sjællandske, at de to piger fik det så dårligt, at deres ben blev følelsesløse.

»Da de kom til sig selv igen, lå de hos samaritterne, hvor de blev klasket på kinderne og nevet i ørerne for at få dem vækket,« fortæller Ania Wollerup til Sjællandske.

Hun er ikke i tvivl om, at de har været væk et øjeblik. I Sjællandskes artikel fremgår det, at de to piger var blevet båret ud i arme og ben, og det får straks Arena Næstveds direktør til at finde samaritternes rapport frem, da B.T. fanger ham over telefonen.

»Jeg kan godt se de to piger her i rapporten. De var blevet fulgt hen til samaritterne af arenapersonalet. Og de havde sagt, de havde oplevet, det sortnede for øjnene. Men de er blevet fulgt ud af personalet - de er ikke blevet båret,« siger Jakob Brixvold.

Der var 3200 mennesker til koncerten, og det er første gang, de har haft så mange inde i bygningen, fortæller direktøren. Derfor havde de ikke forudset, at temperaturen alligevel ville komme helt op på de 28 grader, som han målte det til, at der havde været.

»Det er i hvert fald meget varmt, og når så mange mennesker er samlet, har det nok føltes endnu varmere end, hvis det var udenfor på en varm sommerdag. Vi har to sensorer, der måler temperaturene inde i Arenaen. 28 grader er så den højeste måling, der har været, men jeg kan ikke udelukke, der har været varmere på balkonen,« siger han.

Lørdag endte flere hos samaritterne til Rasmus Seebach-koncerten på grund af de høje temperature i bygningen. Direktøren for arenaen siger, de arbejder på, at få problemet løst i fremtiden Foto: Dennis Lehmann Vis mere Lørdag endte flere hos samaritterne til Rasmus Seebach-koncerten på grund af de høje temperature i bygningen. Direktøren for arenaen siger, de arbejder på, at få problemet løst i fremtiden Foto: Dennis Lehmann

I sin tid, før Jakob Brixvold kom til, valgte man at installere ventilation i bygningen i stedet for aircondition. Og derfor havde Arena Næstved på forhånd orienteret folk om, at det kunne være varmt, og at de skulle være letpåklædte for at holde det ud, men at det alligevel blev så varmt, som det gjorde, overrasker Jakob Brixvold:

»Jeg havde ikke forventet, det blev så varmt. Det har vi desværre ikke haft baggrund for at kunne have forudset. Det har også betydning, at betonbygningen har været meget varm efter en lang sommer.«

Flere folk har henvendt sig til Jakob Brixvold og arenaens øvrige personale for at klage over den ulidelige varme, der var under Seebachs optræden.

»Vi er blevet kontaktet af folk via vores Facebook og cirka 15 personlige henvendelser omkring, at folk synes, det har været for varmt. Det kan jeg godt forstå, det kunne jeg også godt selv have fundet på at skrive,« siger Jakob Brixvold.

Michelle Fleron er én af dem, der har klaget. Hendes aften endte nemlig også hos samaritterne. Hun skriver i en kommentar på sn.dk:

Jakob Brixvold fortæller, hvad de gør, ved de klager, de modtager:

»Vi prøver at give dem lidt baggrundsviden og siger, vi arbejder på det og beklager det, men har nogle udfordringer med bygningen.«