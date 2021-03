Skal samfundet åbnes yderligere, så kræver det, at danskerne bliver testet i langt højere grad. Måske endda to gange om ugen.

Sådan lød det fra regeringen i slutningen af februar. Her kunne sundhedsministeren fortælle, at regeringen havde indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes to gange om ugen.

»Det er en samfundskontrakt, hvor vi kræver af branchen og dele af samfundet, som kan genåbne, at der skal være test to gange om ugen,« lød det fra Magnus Heunicke (S).

Men spørger man en tredjedel af danskerne, så kommer det for deres vedkommende ikke til at ske.

I en måling foretaget af YouGov for B.T. svarer 36 procent nej til systematisk at lade sig teste to gange ugentligt resten af året.

Sådan har Yougvov spurgt Regeringen mener, at yderligere genåbning af samfundet og fastholdelse af et åbent samfund vil kræve, at danskerne lader sig corona-teste to gange om ugen. Vil du lade dig teste – uge efter uge – fra nu og resten af 2021?



Ja, helt sikkert: 23 procent Ja, men af praktiske årsager vil det nok smutte ind imellem: 31 procent Nej, det vil jeg ikke, fordi det praktisk er svært at finde tid til: 19 procent Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg af principielle årsager ikke ønsker at lade mig teste to gange om ugen: 17 procent Ved ikke: 10 procent Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 8. marts 2021 af YouGov blandt 1242 danskere.

For 19 procent handler det om, at det rent praktisk vil være for svært at finde tid til.

17 procent svarer nej af principielle årsager.

Men det er allerede et krav at få en vatpind i næsen eller i svælget, hvis man vil i zoologisk have. Det bliver også et krav flere steder, hvis man gerne vil i skole fra næste uge.

I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, når de møder fysisk op på skolen. På ungdomsuddannelserne vil det være et krav.