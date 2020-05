Siden midten af april er det lykkedes mange at komme hjem fra udlandet. 827 vil have hjælp til at vende hjem.

En stor del af de mere end tusind danske borgere, der har været strandet i udlandet på grund af udbrud af coronavirus, er kommet hjem.

Alligevel er der mandag stadig 827 danske borgere, som gerne vil have hjælp af myndighederne. Det viser tal fra Udenrigsministeriets krisedatabase.

De personer, der står i krisedatabasen, har givet udtryk for, at de gerne vil have hjælp til at komme hjem, og de har udtømt andre muligheder for hjemrejse.

Hovedparten af dem, der på nuværende tidspunkt ønsker hjælp, er strandet i Pakistan og Indien. Her befinder der sig henholdsvis 233 og 183.

Andre opholder sig i lande som Argentina og Marokko. Det gælder for 17 og 80 personer.

De strandede borgere er ikke nødvendigvis personer, som har siddet fast i udlandet siden marts, hvor flere og flere lande lukkede for udrejse. Nye er kommet til, oplyser Udenrigsministeriet.

Eksempelvis er der borgere, som i første omgang ikke så behov for at komme hjem, men som har skiftet mening, efter at situationen har vist sig at trække ud, eller fordi der er sket en yderligere udvikling, der hvor de er.

Andre havde måske en flybillet til en afgang, som blev aflyst.

Men der er også mange, som allerede er blevet hjulpet hjem.

Siden midten af april er der lukket flere end 800 sager om strandede borgere. Enten fordi det er lykkedes at få dem hjem til Danmark, eller hvis borgeren har besluttet sig for at blive i landet.

