Appen "Smittestop" blev lanceret torsdag. Her blev den downloadet af 245.000 danskere.

Flere end 300.000 har hentet den danske app "Smittestop", der skal hjælpe med at stoppe spredningen af coronavirus.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på det sociale medie Twitter. Her opfordrer han til, at danskerne henter appen.

- Vi arbejder hver dag med at stoppe smittekæder i hele landet. Jo flere, der henter appen, jo stærkere er den som våben i vores indsats med de skjulte smittekæder. Derfor: Stop smitten. Hent appen, skriver han i opslaget.

Trods opfordringen er tempoet, hvormed danskerne downloader appen, gået ned, efter at den torsdag alene blev downloadet 245.000 gange.

Det er det højeste antal, en offentlig app har fået inden for det første døgn, efter at den blev lanceret.

Den tidligere rekord var nøglekortsappen for NemID, der blev downloadet 204.000 gange inden for det første døgn.

Med appen kan brugere give besked til andre, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv med ny coronavirus.

Melder man sig positiv, kan den give besked til andre brugere, som man ikke kender, men har været tæt på, som så kan blive testet.

Danmark har haltet efter flere andre EU-lande, som allerede har lanceret apps til at opspore mulige smitte med coronavirus.

Den er først kommet et stykke inden i genåbningen af landet.

Det skyldes, at man har villet sikre, at app'en beskytter danskernes privatliv. Ved lanceringen lød det da også fra Dataetisk Råd, at den nye app trygt kan downloades.

Appen bygger på teknologi fra Apple og Google, som er udviklet med særligt fokus på privatlivsbeskyttelse.

Det vides ikke, hvor stor en del af befolkningen som skal downloade appen, før den kan være et effektfuldt middel til at stoppe smittespredningen.

I april anslog et studie fra Oxford University, at epidemien i et samfund ville kunne bremses, hvis 60 procent af befolkningen bruger en app til smittesporing.

/ritzau/