Millioner af passagerer har kunnet glæde sig over, at stort set alle tog på Cityringen er kørt til tiden.

Millioner af passagerer har kørt med Cityringen, efter at den nye metrolinje åbnede i København i oktober.

Mere præcist har flere end 12 millioner passagerer benyttet sig af metrolinjen i dens første tre måneder.

Det oplyser Metroselskabet, som står bag Cityringen.

- Vi er fantastisk glade for, hvor godt passagerne har taget imod den nye metrolinje. Det har været en lang proces at bygge den.

- Derfor er det ekstra fantastisk at se, hvor glade passagererne har været for den, efter at den er åbnet, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør hos Metroselskabet.

De mange passagerer har kunnet glæde sig over, at stort set alle toge er kørt til tiden på den nye metrolinje.

Driftsstabiliteten har således ligget på 98,4 procent i de første tre måneder.

Til sammenligning gik 99,3 procent af togene på den eksisterende metrolinje til tiden i samme periode.

Fremadrettet er driftsstabiliteten på de to metrolinjer et fortsat fokusområde for Metroselskabet.

- Grundlæggende handler det om at køre til tiden hver gang. Og det er det, vi bestræber os på, forklarer Henrik Plougmann Olsen.

Cityringen er 15,5 kilometer lang og består af 17 stationer. Den forbinder København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

Byggeriet af Cityringen startede i København i sommeren 2011.

Det omfangsrige arbejde var ikke uden problemer. Klager om støjgener og rapporter om sulteløn til udenlandske arbejdere prægede mange af de historier, der blev skrevet om metrolinjen.

Metrolinjen nåede også at blive forsinket på grund af klager og forskellige uforudsete problemer. Oprindeligt var planen, at byggeriet ville have været færdigt i januar 2019 - men sådan gik det altså ikke.

Cityringen vil i fremtiden blive suppleret af Nordhavnslinjen, der efter planen skal stå klar i begyndelsen af 2020.

I midten af 2024 åbner Sydhavnslinjen.

