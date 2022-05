Flere end 10.000 har i 2020 og 2021 fået tilsagn om tilskud til varmepumper – uden at udnytte dem.

Nu opfordres danskerne til at trække de mange tilsagn op fra skuffen og få sat gang i varmepumpeprojekterne.

Bygningspuljen åbnede i oktober 2020, og i månederne derefter blev der over tre ansøgningsrunder givet tilsagn om tilskud til 26.000 projekter, hvoraf 18.000 omhandlede varmepumper.

Men i foråret 2022 er der ifølge Energistyrelsen fortsat flere end 10.000 tilsagn, som endnu ikke er udnyttet.

»Coronapandemien, forsyningskrisen og råvaremanglen har skabt ventetider og ført til prisstigninger, som vi endnu ikke ved, hvor ender. Alt det kan naturligvis være medvirkende årsager til, at boligejerne endnu ikke har udnyttet det tilskud, som de ellers har fået«.

Det siger Troels Hartung, som er chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, som repræsenterer ca. 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

LG varmepumpe med fjernbetjening, torsdag den 26 juli 2018 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere LG varmepumpe med fjernbetjening, torsdag den 26 juli 2018 Foto: Liselotte Sabroe

Han opfordrer på vegne af branchen nu de mange danskere, som har modtaget tilsagnet, til at få sat gang i deres projekter, da man ellers risikerer at miste tilskuddet.

»Når så mange projekter bliver skubbet foran, så skaber det en pukkel, der tager lang tid at høvle af. I værste fald kan kunden risikere at gå glip af sit tilskud, da installatøren har en maksimal grænse for, hvor hurtigt han kan installere en varmepumpe,« siger Troels Hartung.

Og netop tiden er en faktor her.

Ansøgerne har nemlig maksimalt to år til at udnytte tilsagnet, og det vil sige, at de første tilsagn fra efteråret 2020 vil falde for forældelsesfristen senere på året.

I begyndelsen af perioden lød det mulige tilskud på 28.000 kroner, men det blev sat gradvist ned til de nuværende 14.000 kroner, for at give flere mulighed for at søge tilskud fra Bygningspuljen.