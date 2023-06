Fødevarestyrelsen vil torsdag indlede aflivning af flere end 1.000 fugle i en kolonihaveforening i Aalborg.

Det skriver man onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Aflivningerne sker, fordi man har fundet sygdommen Newcastle disease hos 40 duer i et duehold i kolonihaveforeningen på Hønsevænget i Aalborg SV.

Nu vil man aflive flere end 1.000 duer, høns, papegøjer og parakitter, og det kommer til at ske torsdag.

»Newcastle disease er en virussygdom, der er dødelig for de fleste fugle og fjerkræ, men ikke farlig for mennesker, heller ikke hvis man spiser æg eller kød fra smittede dyr,« oplyser Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen oplyser samtidig, at man nu er i gang med at undersøge, om fjerkræsygdommen har spredt sig til fugle hos hobbyavlere, der har købt æg og fjerkræ fra fuglehold i kolonihaveforeningen.

Det er første gang, at danske myndigheder finder Newcastle disease i fugle siden et fund i Næstved sidste år.

»Der findes effektive vacciner mod Newcastle disease, og det er obligatorisk at vaccinere fjerkræ i Danmark,« skriver Fødevarestyrelsen.

»Derfor er dyrlægerne i Fødevarestyrelsen ikke umiddelbart bekymrede for, at sygdommen spreder sig til landets store hønse- og kalkunfarme, sådan som det har været tilfældet med fugleinfluenza,« understreger man.

Skærmbillede fra Fødevaresyrelsen viser de to zoner. Vis mere Skærmbillede fra Fødevaresyrelsen viser de to zoner.

Foreløbig har Fødevarestyrelsen oprettet en beskyttelseszone på tre kilometer samt en restriktionszone på ti kilometers afstand rundt om kolonihaveforeningen.

Det betyder, at der nu er krav til, at man inden for zonerne skal holde dyrene isoleret og beskyttet mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle.

Zonerne indebærer desuden, at alle andre fjerkræejere inden for tre kilometer nu skal registrere deres fugle.