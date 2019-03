Den Digitale Prøvevagt har været stærkt kritiseret op til test torsdag. Testen forløb ikke uden problemer.

Da Den Digitale Prøvevagt blev testet under terminsprøver torsdag, løb programmet ind i flere problemer.

Det skriver Politiken, der beretter om problemer på Herlev Gymnasium, Grenaa Gymnasium og Erhvervsgymnasiet Grindsted.

Det er meningen, at det nye computerprogram skal hjælpe med at afsløre snyd under eksamener. Ved torsdagens terminsprøver var det frivilligt, om eleverne ville køre programmet.

Men flere elever, der valgte det, blev smidt af det system, hvor prøverne blev afviklet.

Hvert kvarter oplevede de elever på Herlev Gymnasium, der havde valgt at teste systemet på en Mac-computer, at det ikke virkede.

- Det er ren benzin på bålet, siger Julian Bybeck Tosev, der underviser i informatik på Herlev Gymnasium, til Politiken.

Jane Drejer, der er eksamensansvarlig på Grenaa Gymnasium, fortæller til avisen, at de ikke kunne registrere data fra eleverne under terminsprøverne.

Det samme gjorde sig gældende på Erhvervsgymnasiet Grindsted. Her fortæller direktør Jesper Dahlmann til Politiken, at de elever, der afprøvede systemet, ikke kunne få det til at fungere.

Det er meningen, at programmet fra eksamens start skal registrere, hvad den studerende foretager sig på computeren.

Det registreres, hvilke internetsider den studerende besøger og hvilke programmer der kører på computeren. Programmet tager også med jævne mellemrum billeder af computerens skærm og ved større skærmændringer.

Hvis programmet opdager aktiviteter på computeren, som ikke er tilladt til eksamen, vil programmet give besked til institutionen. De kan så hente data over elevens computerbrug. Det kan ske både under og efter prøven.

Flere elever er utrygge ved overvågningen, og mange meddelte derfor forud for torsdagens generalprøve, at de ville benytte deres ret til ikke at bruge det.

Undervisningsministeriet oplyste fredag til Ritzau, at terminsprøverne var forløbet uden problemer. Ministeriet kunne dog ikke oplyse, hvor mange elever der testede det nye overvågningssystem.

/ritzau/