»Det er et bemærkelsesværdigt stort fald«.

Sådan siger ledende overlæge Marianne Waldstrøm fra Klinisk Patologi ved Sygehus Lillebælt, efter der på et år er sket et dyk i antallet af prøver efter livmoderhalskræftscreening på hele 10 procent.

Faldet er sket i perioden 2019 til 2020, viser årsrapporten fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Det er uvist præcist, hvad faldet skyldes.

I yderste konsekvens kan det betyde, at flere kvinder udvikler kræft, fordi vi ikke har mulighed for at opdage og behandle celleforandringer i tide Marianne Waldstrøm, overlæge

»Men coronanedlukningen fra marts 2020 må antages at spille en afgørende rolle,« siger Marianne Waldstrøm.

Hun mener, det er alvorligt, at kvinderne ikke tager imod tilbuddet.

Hvad er celleforandringer og HPV? Celleforandringer er ikke kræft, men kan i nogle tilfælde være forstadier til det og udvikle sig til kræft. HPV er en fællesbetegnelse for mere end 100 forskellige typer virus. Mindst 13 HPV-typer kan medføre celleforandringer. HPV 16 og HPV 18 er tilsammen skyld i 70 pct. af livmoderhalskræft-tilfældene.



Årligt foretages der 6.000 såkaldte keglesnit på danske kvinder, det vil sige operationer i underlivet, fordi der er fundet forstadier til kræft.

»I yderste konsekvens kan det betyde, at flere kvinder udvikler kræft, fordi vi ikke har mulighed for at opdage og behandle celleforandringer i tide. Vi følger derfor tallene meget nøje og håber, at der blot er tale om en forsinkelse; og ikke så stor en forsinkelse, at vi ikke kan nå at modvirke, at eventuelle celleforandringer udvikler sig til kræft,« siger Marianne Waldstrøm.

Omkring 15.000 danske kvinder får hvert år påvist forstadier til livmoderhalskræft (celleforandringer, red.), og 6.000 får foretaget et keglesnit i livmoderhalsen for at fjerne forstadierne.

Husker du at blive screenet for livmoderhalskræft?

For at få flere kvinder til at aflevere celleprøver er Den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreening (NSLS) ved at planlægge en national udrulningsplan for selvopsamlede prøver, hvor kvinder selv skal tage en prøve fra livmoderhalsen og sende den ind til analyse.

I København har kvinder, som gennem længere tid ikke er mødt op til screening, fået et tilbud om at tage prøven hjemme.

Men lægerne håber, at et nationalt tilbud vil få flere kvinder til at deltage i screeningsprogrammet.

Så mange får livmoderhalskræft Der er årligt omkring 365 nye tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark.

Hvert år dør ca. 100 kvinder, som tidligere har fået konstateret livmoderhalskræft, som følge af sygdommen.

Der var tidligere langt flere tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark. Tilbage i 1960'erne, da forekomsten var på sit højeste, var der mere end 900 nye tilfælde om året i Danmark. Faldet kan have flere årsager, hvoraf én er, at vi i Danmark har et screeningsprogram, der tilbydes alle kvinder mellem 23 og 64 år.

»I første omgang kommer tilbuddet om selvopsamlede prøver til at ligge i forbindelse med anden reminder, som vi sender ud til de kvinder, som endnu ikke har taget imod vores tilbud. Men på sigt, når vi har høstet erfaringer, er det en oplagt mulighed, at tilbyde alle kvinder muligheden for selv at tage prøven,« siger Marianne Waldstrøm.

Kvinder, der er vaccineret mod HPV bør fortsat deltage i screeningsprogrammet. Det skyldes, det ikke er alle HPV-typer, man kan blive vaccineret imod.

»Vaccine plus screening giver en meget høj beskyttelse. Det er glædeligt, at vi har en kræftsygdom, som vi faktisk kan forebygge og finde i så tidligt et stadie, at man undgår kræft,« siger Marianne Waldstrøm.