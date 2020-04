I alt 218 coronasmittede er døde. Fra tirsdag til onsdag er yderligere 15 personer døde.

Antallet af coronasmittede fortsætter med at stige, mens at antallet af indlagte coronapatienter fortsætter med at falde.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Onsdag er i alt 218 personer døde, mens de var smittet med corona. Det er 15 flere end i tirsdagens opgørelse.

Det kan ikke siges med sikkerhed, om coronavirus har været dødsårsagen hos de 218 personer, da mange af dem i forvejen har lidt af andre sygdomme.

I forhold til antallet af indlagte er der onsdag 453 personer, som er indlagt med coronavirus på et af landets sygehuse. Det er 19 færre end i tirsdagens opgørelse.

Over flere dage er antallet af coronaindlæggelser faldet.

/ritzau/