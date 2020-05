Regeringens mål er, at der skal testet 15.000 danskere for covid-19 om dagen. Men hvor længe skal de her danskere så vente, før de kan få svar på, om de har virussen?

72 timer lyder svaret fra sundhedspersonale og hjemmesiden sundhed.dk, men hvis man spørger flere af de testede, så er det langt fra virkeligheden.

B.T. har talt med flere testede danskere, der nu har ventet mere end en uge - altså over 160 timer.

Her kan du møde tre af dem.

Mark Frødstrup Foto: Privatfoto

30-årige Mark Frødstrup kontaktede tirsdag sin egen læge, da han mærkede en trykken for brystet, havde ondt i halsen og hostede en smule.

»Havde det været før coronatiden, så var jeg nok bare taget på arbejde, men nu har man jo hørt på pressemøder og så videre, at man helst skal testes - også hvis man har milde symptomer,« siger han.

Han kontaktede sin læge og allerede klokken 11 samme dag var han kør fra sin bopæl i Brejning til den nærliggende by Kolding, hvor han blev testet.

Men svaret lader altså vente på sig.

Jeg synes, det er super ærgerligt, for man går jo og bekymrer sig Mark Frødstrup

»Ja, nu har jeg ventet over 120 timer, og der er stadig intet svar.«

Han kontaktede igen sin læge fredag, og fik at vide, at man havde modtaget en intern mail om, at der nu var længere ventetid.

»Jeg synes, det er super ærgerligt, for man går jo og bekymrer sig. Nu er jeg ikke i risikogruppen, og jeg holder mig isoleret, men det er længe at gå i uvished,« siger han.

Lige nu må han holde sig hjemme fra sit job som lærer og afdelingsleder på en skole.

Sådan ser det ark ud, nogle testede personer får med hjem. Her kan du se, at svartiden er streget ud og korrigeret med 72 timer. Foto: Privatfoto

50-årige Susanne Hansen fra Vordingborg har heller ikke fået svar på sin covid-19-test endnu.

Hun tog en hjemmetest, som hendes mand hentede ved det lokale lægehus torsdag den 23. april.

»Det er ikke rart at være så usikker. Så længe jeg ikke ved, hvad jeg fejler, så er jeg jo bange for, at jeg kan smitte nogen, så jeg holder mig hjemme,« siger hun.

Onsdag for fire dage siden ringede hun til sin læge for at spørge, hvornår svaret kom.

Hvad nu hvis jeg er smittet? Det kan jeg ikke udsætte nogen for Susanne Hansen

Svaret lød, at det ville komme dagen efter, men selvom hun flere gange dagligt tjekker sundhed.dk, så er der intet at se.

Det er i skrivende stund en uge og tre dage siden, hun afleverede testen til analyse.

Og i dag var hun nødt til at melde fra til sit barnebarns fødselsdag.

»Det er min mands barnebarns fødselsdag i dag, og jeg havde virkelig glædet mig meget til at være med til at fejre hende, men jeg er jo nødt til at melde afbud. Hvad nu hvis jeg er smittet? Det kan jeg ikke udsætte nogen for,« siger Susanne Hansen.

Mette Mastek Foto: Privatfoto

Mette Mastek på 44 år er bloddonor og blev faktisk testet positiv for antistoffer, da man valgte at teste alle donorer.

Men da hun jo derfor har været smittet ville hendes 11-årige søns skole gerne have ham testet.

»Vi kørte sammen på Herlev Hospital tirsdag for at blive testet, hvor de spurgte, om jeg ikke også ville testes for en sikkerheds skyld. Det sagde jeg ja til,« forklarer hun.

Da der intet svar var kommet på sundhed.dk, ringede hun fredag til lægen for at høre, om hun vidste noget om svar.

Jeg har været inde og tjekke flere gange om dagen. Der står intet Mette Mastek

Hun fortalte, at hendes søn var testet negativ, men hendes svar lod vente på sig.

»Jeg har stadig ikke fået svar,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo lidt mærkeligt, nu når min søn fik svar for snart tre dage siden. Jeg har været inde og tjekke flere gange om dagen. Der står intet.«

Hverken Mette Mastek, Susanne Hansen eller Mark Frødstrup ved endnu, hvornår de kan få afklaring på, om de er smittet med coronavirus.