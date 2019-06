DSB har i de første fem måneder af 2019 solgt 45 procent flere interrail-pas end i samme periode sidste år.

Flere danskere svinger forbi billetlugen på banegården og vælger toget til, når de skal på ferie.

Det mærker de hos DSB, hvor særligt Interrail-pas er populære.

- Interrail går som varmt brød for tiden, siger underdirektør i DSB, Aske Wieth-Knudsen.

De første fem måneder af 2019 har DSB solgt 45 procent flere interrail-pas end i samme periode i 2018.

DSB har selv lavet en række kampagner for at fremme interrail-produkterne.

Samtidig har DSB arbejdet på at gøre det nemmere for den enkelte togrejsende at skræddersy og designe sin egen interrail-pakke efter egne ønsker som antallet af destinationer, pris, rejsetid og klasse på toget.

- Skal jeg pege på, hvad der også har hjulpet, så er det fokus på klimaet, klimabevidsthed og miljøbevidsthed. Og det at toget er en miljørigtig rejseform frem for det at flyve eller køre i bil.

Ifølge Wieth-Knudsen sælger DSB halvdelen af deres pas til unge. Men flere ældre aldersgrupper får mod på at tagen turen på togskinner gennem Europa.

- Vi kan se, at der hvor vi har den allerstørste vækst, det er blandt de voksne aldersgrupper og seniorerne.

- Der er virkelig mod på - måske - at komme på interrail igen og genopleve det, man selv har prøvet i 70'erne, 80'erne og 90'erne.

- Mange har prøvet at rejse hele verden rundt med flybilletter, men vil gerne prøve noget andet og noget som er mere miljøvenligt. Og så er toget en god mulighed, fordi det er en anden måde at rejse på.

Sidste år solgte DSB knap 10.000 interrail-pas. I år forventer de at forsætte det fremadgående salgstal og sælge flere billetter.

- Hvis vi fortsætter den positive udvikling, så vil vi sælge omkring 15.000 interrail-pas, inden året er omme, siger Aske Wieth-Knudsen.

/ritzau/