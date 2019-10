Sundhedsvæsenet er siden sidste år blevet bedre på 16 ud af 35 målepunkter, viser ny rapport.

Flere danskere end nogensinde før overlever kræft og hjertesygdomme.

Det fremgår af en ny statusrapport for sundhedsvæsenet fra Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og KL.

I dag lever 63 procent af de danskere, der får kræft, stadig fem år efter. Det er en forbedring på 11 procentpoint sammenlignet med for 15 år siden, hvor 52 procent levede fem år efter.

Også flere overlever en hjertesygdom. Hvor der i 2013 døde 136 borgere per 100.000 borgere, er tallet faldet til 121,5 dødsfald.

Hos Danske Regioner, der driver sundhedsvæsenet, er formand Stephanie Lose (V) positiv over for udviklingen.

- Jeg er jo rigtig glad for, at det går frem på 16 ud af 35 målepunkter i sundhedsvæsenet, især når det handler om kræft og hjertesygdomme, siger hun.

- Jeg synes altid, man kan blive bedre, så selv om det går godt, så må vi ikke hvile på laurbærrene.

Af de resterende målepunkter i rapporten, der er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen, er 14 punkter uændret, mens fem går tilbage.

Et område, som Stephanie Lose peger på, skal forbedres, er psykiatrien. Her afventer Danske Regioner den såkaldte 10-års plan for psykiatrien fra regeringen.

- Noget af det, der presser psykiatrien, er, at der kommer rigtig mange nye patienter ind ad døren, der betyder, at vi har svært ved at følge med, siger Stephanie Lose.

Derudover er Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL enige om, at ulighed er en af de største udfordringer for danskernes sundhed.

- Vi skal have mere fokus på uligheden, sådan så det er alle danskere, der får glæde af forbedringerne, siger Stephanie Lose.

Særligt er der et område, som kan forbedre uligheden, mener formanden.

- Hvis jeg skulle komme med en opfordring til regeringen, så er det at sætte prisen op på cigaretter.

- Danske Regioner har tidligere spillet ud med et forslag på 80 kroner for en pakke cigaretter. Men jeg kan se, at der er flertal på 60 kroner, og det er da et passende sted at starte, siger hun.

