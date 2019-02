To danskere blev smittet med mæslinger efter ophold i skiområde. Styrelse forventer, at der kan komme flere.

Styrelsen for patientsikkerhed har mandag udsendt et brev til landets praktiserende læger og vagtlæger om at være ekstra opmærksomme på mæslingesmitte i den kommende tid.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Flere danskere kan nemlig vende hjem fra vinterferie i det franske skiområde Val Thorens med mæslinger i bagagen.

Det populære område er i øjeblikket ramt af et udbrud af mæslinger, og i sidste uge kom det frem, at to danskere var blevet smittet efter ophold i området.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut forventer derfor, at der i den kommende periode kan blive påvist flere tilfælde af mæslinger, når danskerne vender hjem fra ferien.

'Er man blevet syg med mæslinger, minder de første symptomer som regel om en forkølelse eller influenza.'

'Fordi de fleste danskere enten har haft mæslinger eller er vaccinerede, er det ikke så tit, man ser mæslinger herhjemme, og som læge vil man derfor som regel ikke mistænke mæslinger som det første,' siger Bente Møller, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

/ritzau/