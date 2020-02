Stop det!

Flere og flere danskere bukker under for fristelsen og smider et par stenkoraller i kufferten for at forevige mindet om charterferien.

Det viser nye tal fra Miljøministeriet, som Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring har fået udleveret.

Her kan man se, at der over de seneste to år er sket en firedobling af danskere, der bliver taget i tolden i Danmark med ulovlige koraller i kufferten.

Sidste år fik 140 danskere konfiskeret stenkoraller af tolden i Danmark, hvilket er en voldsom stigning fra de to foregående år, der bød på henholdsvis 70 sager i 2018 og 29 sager i 2017.

Selvom det kan virke harmløst at samle en konkylie eller en stenkoral op på stranden og lægge den i kufferten på ferien, så er det faktisk en alvorlig sag.

Du kan både risikerer at ødelægge det lokale økosystem, ligesom det kan føre til bøder efter hjemkomsten til Danmark.

Det fortæller direktør i Gouda Rejseforsikring, Dan Kjølhede Laursen.

»Selvom det kan være svært at se med det blotte øje, så er koraller en levende organisme, der er meget vigtigt for den lokale fauna, og derfor skal de blive, hvor de er,« siger Dan Kjølhede Laursen.

Han understreger desuden, at det i langt de fleste tilfælde er uvidenhed, der får ferierejsende til at tage dem med hjem.

»Problemet med at samle en stenkoral op på stranden og tage den med hjem er, at tolderne herhjemme ikke kan se, om du har samlet den op fra stranden, eller om den er brækket direkte af et levende rev, hvilket er utroligt ødelæggende,« siger Dan Kjølhede Laursen.

I 2019 stod stenkoraller alene for 140 ud af de i alt 164 sager om konfiskationer i tolden under henhold til Cites-konventionen. Det er især Thailand og Indonesien, de fleste stenkoraller er hjembragt fra, men også Filippinerne, Tanzania og USA optræder hyppigt.