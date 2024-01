Alene i den seneste uge har 19 danskere været ét tal fra at vinde den helt store milliongevinst i Eurojackpot.

En gevinst, der er på 750 millioner kroner.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Det er kun sket én gang, at vi har udbetalt 750.000.000 kroner til en heldig dansker, og når vi nu tænker på, hvor skelsættende det føltes for både os og vinderen selv, så er det næsten lige så vanvittigt at tænke på, at der hver eneste uge sidder danskere, som kun mangler ét tal fra også at vinde førstepræmien,« siger Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Eurojackpot i Danmark.

Har du svært ved at styre din spilletrang? Hvis du synes, du har svært at ved at styre dit spilleforbrug, tilbyder Center for Ludomani gratis hjælp. De tilbyder anonym rådgivning. Center for Ludomani kan kontaktes på telefon 70 11 18 10. Kilde: Center for Ludomani.

Sidste gang, førstepræmiepuljen blev vundet, var i slutningen af november sidste år. Siden har 49 danskere oplevet at mangle et enkelt tal.

18 af de næsten heldige fik udbetalt en trøstepræmie på 30.000 kroner, mens én scorede en gevinst på svimlende 32.596.806 kroner, skriver Danske Spil.