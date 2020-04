Flere danskere har fået lækket deres brugernavn og passwords til deres tele- og internetudbyder.

Derfor har Center for Cybersikkerhed sendt en mail ud til de berørte emailadresser for at gøre dem opmærksomme på situationen.

Det fortæller chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, til B.T.

»Vi har sendt en email ud til 1.226 danske emailadresser, hvor vi gør opmærksom på, at vi har oplysninger om, at deres brugernavn - som typisk er deres emailadresse - og password findes tilgængeligt på internettet og derfor efter alt at dømme kan misbruges,« forklarer han.

Thomas Lund-Sørensen fortæller, at Center for Cybersikkerhed blev gjort opmærksom på lækket, da man modtog et tip om sagen fra en dansk sikkerhedsekspert.

»Vi har så undersøgt det og skrevet til de her 1.226 berørte emailadresser.«

Han forklarer videre, at det drejer sig om et mindre tal af danske internetudbydere - og typisk nogen, der også har streamingtjenester som for eksempel Viaplay og YouSee tilknyttet.

»Vi har ingen mistanke om, at det er dem, er er blevet kompromitteret, eller at de pågældende oplysninger stammer fra internetudbyderne. Vi tror, at det mest sandsynlige er, at de her brugernavne og passwords er blevet 'fisket op', ved at man som bruger har indtastet sit brugernavn og password på en eller anden falsk hjemmeside eller har videregivet det på en anden måde, som vi ikke umiddelbart kender,« siger Thomas Lund-Sørensen.

I den mail, som Center for Cybersikkerhed har sendt ud til de berørte, har de sendt en del af brugerens password med.

»Hvis de kan genkende det, og hvis de bruger det på den tjeneste, som vi tror, de stammer fra, så bør de skifte. Og hvis de bruger det samme brugernavn og password andre steder, så bør de også skifte det der,« forklarer han.

Videre fortæller han, at man hos Center for Cybersikkerhed har 'stor erfaring' med, at folk 'ret ofte' bruger det samme brugernavn og password på flere forskellige hjemmesider.

»Og det kan være rigtig, rigtig irriterende, når sådan noget her sker,« siger Thomas Lund-Sørensen.

Man har samtidig opfordret til, at folk kan ringe ind til Center for Cybersikkerhed, hvis de har spørgsmål til den mail, de har modtaget om sagen.

»I går morges (tirsdag morgen, red.) var der lidt mere end 10, der havde ringet ind om det. Og de har alle bekræftet, at det var deres password. Der var en enkelt, der sagde, at han havde skiftet password, men de andre sagde, at det var et password, som de genkendte og brugte. Og de var altså ikke klar over, at deres oplysninger var blevet lækket på en eller anden facon,« forklarer han.

Thomas Lund-Sørensen slår dog fast, at sagen som sådan ikke er usædvanlig.

»Tilbage i marts havde vi omkring 3.000 danske emailadresser, som havde været ude for noget tilsvarende, hvor deres brugernavne og passwords lå på 'det mørke net' og var tilgængelige der,« siger han.

Han forklarer, at Center for Cybersikkerhed har lavet en vejledning om, hvordan man laver gode passwords - og derudover henviser han blandt andet til hjemmesiden haveibeenpwned, hvor man kan undersøge, om ens brugernavn/emailadresse har været involveret i nogle af de kendte datalæks.