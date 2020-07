Mange nybagte mødre på over 46 år får børn som følge af fertilitetsbehandling i udlandet, skriver Politiken.

Et stigende antal kvinder over 46 år får børn, og størstedelen af dem får ifølge eksperter børn gennem fertilitetsbehandling i udlandet, fordi de er for gamle til lovlig behandling i Danmark.

Det skriver Politiken søndag.

I 2019 blev 93 danske kvinder over 46 år mødre. I 2018 gjaldt det 102.

Antallet har generelt været stigende de seneste år. Fra 2007 til 2019 er der næsten sket en tredobling af antallet. I 2007 blev 34 kvinder over 46 år mødre, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge avisen.

Chancen for at blive naturligt gravid i den alder er ellers meget lille.

Og når man har rundet 46 år, kan man ikke få fertilitetsbehandling herhjemme.

Derfor skyldes stigningen med al sandsynlighed, at flere danske kvinder rejser til udlandet for at få fertilitetsbehandling, der i dag er ulovligt at udføre i Danmark, vurderer flere eksperter på fertilitetsområdet.

Kathrine Birch Petersen, der er formand for Dansk Fertilitetsselskab og medicinsk direktør for fertilitetsklinikken Stork, siger til Politiken:

- Selvfølgelig er der kvinder, der bliver spontant gravide, når de er 46 plus. Det er bare ikke ret mange, siger hun.

Marianne Johansen, der er overlæge på Rigshospitalets fødeafdeling, vurderer ligeledes, at langt størstedelen af de nybagte mødre, der er ældre end 45 år, har været i fertilitetsbehandling i udlandet.

Der skal dog tages det forbehold, at enkelte af kvinderne i statistikken kan være blevet gravide på en dansk fertilitetsklinik som 45-årige og have født som 46-årige, skriver Politiken.

I Danmark er grænsen for gratis fertilitetsbehandling i det offentlige 41 år, mens grænsen på 46 år gælder i det private.

I Spanien og Rusland tilbyder fertilitetsklinikker hjælp, indtil kvinden er fyldt 51 år.

Det rejser spørgsmål om, hvorvidt den danske aldersgrænse er forældet.

Kathrine Birch Petersen mener, at grænsen er vilkårligt sat, men anerkender også, at ægdonation for kvinder over 46 år er en "højrisikobehandling", hvor både foster og kvinde er udsat.

/ritzau/