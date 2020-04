Efter flere flotte dage med solskin og lune forårsvinde bliver det noget køligere de kommende dage.

Knaldblå skyer og lune temperaturer har de seneste dage sat sving i forårsfornemmelserne, men det flotte vejr holder ikke ved hen over påsken.

Det siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt onsdag morgen.

- Det kommer til at gå lidt den gale vej sammenlignet med de foregående dage, siger han og nævner, at der mandag blev målt helt op til 21 graders varme.

Selv om de kommende dage bliver knap så højtryksprægede, så begynder onsdagen ganske lovende.

- Onsdag morgen er der sol stort set alle steder, men det er en lidt sløret sol. En overgang får vi flere skyer, før det igen klarer op, og så bliver det mellem 12 og 15 grader i dagtimerne, siger han.

Natten til skærtorsdag kommer en koldfront ind fra nordvest.

- Den bringer ikke vand med sig, men en del blæst og skyer. Hen over torsdagen klarer det op, men med knap så megen sol som onsdag, og temperaturerne falder i dagtimerne til mellem 7 og 12 grader.

Natten til langfredag kan der lokalt i Jylland være en smule frost.

- Fredag får vi samme type vejr som torsdag. Det holder tørt med nogen sol, men med lidt flere skyer.

Lørdag bliver ifølge DMI nok påskens mest regnfulde dag.

- Men det er en lidt underlig dag vejrmæssigt. Den nordlige og vestlige del får perioder med regn og temperaturer omkring syv-otte grader. I den sydlige del af landet derimod bliver det ret lunt med 12-13 grader, siger Frank Nielsen.

Søndag - eller påskedag - vil de bedste muligheder for at indtage påskefrokosten i det fri være i de sydlige egne, hvor chancen for sol er størst, og der er mulighed for op til 17 graders varme. I de køligste dele af landet bliver det ikke meget varmere end ti grader.

Søndag aften og nat dukker en ny koldfront fra nord op.

- Det blæser op, og mandagen bliver en ret blæsende omgang, men det klarer op i Nord- og Vestjylland, mens de østlige egne skal indstille sig på en skyet dag, og så bliver det mellem 10 og 16 grader varmt, siger Frank Nielsen.

