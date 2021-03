Så sent som inden for den seneste uge har der været problemer med borgere, der har været corona-isolerede i Odense.

Her har der konkret været 'flere eksempler' på, at personer anbragt i kommunens isolationslejligheder i Vollsmose er gået ind og ud efter behag – stik mod hensigten.

Det bekræfter Odense Kommune over for B.T.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) er bekymret: »Det kan jo ende med, at vi har folk rendende rundt i byen, som har corona og er ligeglade med det, men lever, som om intet er hændt. Det er jo en potentiel bombe under smitteudviklingen og den genåbning, vi er i gang med,« siger han.

Vollsmose er Danmarks største ghetto. Foto: Malte Kristiansen Vis mere Vollsmose er Danmarks største ghetto. Foto: Malte Kristiansen

Den fynske hovedby har tre forskellige lokationer, hvor borgerne kan tilbydes isolationspladser, og med seneste Vollsmose-eksempel har der altså nu været problemer alle steder.

B.T. beskrev onsdag, hvordan der har været problemer med at overholde isolationen på Hjallese Plejecenter i efteråret 2020. Her måtte Odense Kommune til sidst hyre vagter for op mod 150.000 kroner for at få en gruppe på 12-14 fra Vollsmose til at blive på deres værelser og for at forhindre besøg udefra.

Fyens.dk har siden fortalt, hvordan isolerede personer på et hotel med isolationsværelser i centrum af byen løbende har fået besøg af venner eller familie samt selv er gået ud i byen.

»Det virker, som om mange af dem ser det som en gratis ferie,« siger hotelmanageren til mediet og tilføjer, at problemet hovedsagelig har drejet sig om gæster med 'indvandrerbaggrund'.

Og nu har det samme altså også været tilfældet i de nyetablerede isolationslejligheder i Vollsmose, der kun har været åbne siden i lørdags, og de tilbydes i udgangspunktet borgere fra området. Indtil videre har seks personer boet dér.

I alle tilfælde er det fra Odense Kommunes side blevet indskærpet, hvordan reglerne for isolation er.

»Det kan jo godt være en forklaring på, hvorfor det er så svært at holde smittetallene ned i ghettoerne, og man måske ikke helt forstår vigtigheden af isolation,« konstaterer rådmand Christoffer Lilleholt fra By- og Kulturforvaltningen.

I forvejen har smittetallene på det seneste været ekstremt høje i Vollsmose, hvilket har skabt opmærksomhed på landspolitisk plan. Derfor kan politiet nu udskrive bøder, hvis folk i Vollsmose ikke bruger mundbind – mens sundhedsminister Magnus Heunicke (S) omvendt har afvist at ville indføre det samme over for folk, der ikke vil gå i isolation. Et forslag om tvangstestning er ligeledes blevet kasseret.

Fra lokal side håber man på, at oplysning kan være vejen frem.

»Det går virkelig godt med test i Vollsmose, og nu skal vi have kommunikeret vigtigheden af isolation ud. Det virker til, at det halter nogen steder lige at være med på, hvad det betyder. Mit udgangspunkt er nu at foreslå, at vi skal have hele lokalsamfundet forklaret, hvorfor det er vigtigt med isolation. Ellers er jeg bange for, at smittetallene vil ligge kontinuerligt højt eller blive ved med at have nogle høje peaks,« siger Christoffer Lilleholt.

Han har også foreslået, at de kommunale ekstraudgifter, der måtte opstå, fordi isolerede udøver hærværk eller har svært ved at forblive isolerede, skal betales af de isolerede selv. Det er blevet hilst velkommen på Christiansborg.

'I Dansk Folkeparti støtter vi Venstre i Odenses forslag om at sende regningen for at udøve hærværk under coronaisolation tilbage til de skyldige,' skriver gruppeformand og retsordfører fra Dansk Folkeparti Peter Skaarup på Twitter.