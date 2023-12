Flere borgere i det nordsjællandske er julemorgen stået op til strømsvigt og kan derfor opleve udfordringer i forberedelsen af julemiddagen.

Det fremgår af Radius Elnets hjemmeside.

Mere konkret er borgere i Ølsted, Skævinge og Frederikssund ramt af strømnedbruddet.

I alt er 1475 husstande i skrivende stund ramt af strømsvigtet.

»Meldingen er, at 1400 kunder står uden strøm lige nu. Vi har mandskab på vej til stedet,« oplyser Radius til B.T.

Strømmen er gået klokken 09.07, og det er endnu uvist, hvad årsagen er til strømsvigtet.

Af hjemmesiden fremgår det dog, at der er tale om en driftsfejl, og at strømmen ventes at være tilbage 12.07.

B.T. følger sagen.