Coops butikker kan ikke tilbyde alle kunder håndsprit, selv om statsministeren har opfordret til det.

Tirsdag aften opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) butikkerne til at have håndsprit og håndvask klar til kunderne for at imødegå smittespredning.

Det er dog ikke muligt at tilbyde håndsprit til alle kunder, lyder det fra Coop, der er en af landets største dagligvarevirksomheder med butikker som Fakta og Kvickly.

- Der er ikke håndsprit nok til, at alle kunder kan få sprittet fingre af, når de kommer ind i butikken, fortæller Lars Aarup, kommunikationschef i Coop.

Han oplyser, at Coops mere end 1200 butikker har cirka fem millioner butiksbesøg om ugen.

Det gør det umuligt at tilbyde håndsprit til alle, når størstedelen af den tilgængelige håndsprit i forvejen går til hospitaler og til plejehjem.

Hos Coop vil man prioritere den håndsprit, der er, til dem, som er i butikken hele dagen.

- Det vil sige primært kassepersonalet, forklarer Lars Aarup.

/ritzau/