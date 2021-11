Onsdag aften har flere brugere oplevet, at der er problemer med de sociale medier Facebook og Instagram.

Problemerne har særligt kunne mærkes i lande som Norge og USA, for her har flere brugere netop indrapporteret problemer til siden Downdetector.

Brugerne skriver, at de særligt oplever, man ikke kan logge ind og herudover skriver siderne, at 'tjenesten er nede'.

På Twitter oplyser Instagram dog, at de er opmærksomme på problemet, og at de arbejder på sagen.