Siden 2014 er antallet af enlige fædre steget med ni procent. Det er blevet mere acceptabelt, mener professor.

Den klassiske familiekonstellation med "mor, far og børn" er langt fra den eneste opskrift på, hvordan vi lever i dagens Danmark.

Fra 2014 til 2019 er der sket en stigning af antallet af enlige fædre steget på ni procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR København.

En af dem, der er enlig far, er Mikael Køppen Mieritz. Han har været alene med to børn i tre år, og han forstår godt, hvorfor andelen af enlige fædre stiger.

- Der har været et større fokus på, at fædrene er ligeså gode til at tage sig af børnene, som mødrene er, siger han til DR P4 København.

Det øgede antal af enlige fædre glæder Jesper Lohse, der er landsformand i Foreningen Far.

- Det er positivt, fordi fædrene har mulighed for at være inde i billedet og vise, at de elsker deres børn. Den kærlighed og tryghed, der er mellem mor og barn, er den samme som mellem far og barn, siger han.

Stigningen af enlige fædre kommer ikke bag på professor emeritus og børne- og familieforsker fra Aarhus Universitet, Per Schultz Jørgensen.

Ifølge ham er danskerne også blevet mere accepterende med hensyn til måden, vi lever vores liv på, og vi er tolerante over for de mange nye familiekonstellationer, som ses rundt om i landet.

- Det hænger sammen med, at vi har fået en ny familie. I dag har vi en langt mere ligelig fordelt familie, hvor far og mor begge er på arbejde, begge har uddannelse og begge tager sig af børnene, siger han til DR P4 København.

Selv om livet som enlig far kan være hårdt, så er det blevet nemmere for Mikael Køppen Mieritz, og han mærker en større åbenhed fra sine venner, når han siger, at han er enlig far.

- Der er andre i min omgangskreds, som for eksempel har to mødre, og det bliver der ikke set skævt til. Så samfundet er klart blevet mere accepterende over for forskellige former for familier og forældrekonstellationer. Vi er på vej den rigtige vej, siger han til DR P4 København.

