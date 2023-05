Stadig flere og flere børn og voksne bliver udsat for tvang i psykiatrien.

Det viser tallene i Sundhedsstyrelsens nye rapport 'Monitorering af tvang i psykiatrien'.

I 2022 blev i alt 5.632 voksne og 359 børn og unge under 18 år udsat for tvang i psykiatrien.

Det er henholdsvis 191 flere voksne og 25 flere børn sammenlignet med 2021.

I 2022 er 3.052 voksne blevet tvangsindlagt, hvilket er 30 flere end i 2021.

Der er over en årrække sket et fald i det samlede antal bæltefikseringer, og siden 2011-2013 er der særligt sket en reduktion i de langvarige bæltefikseringer på ca. 42% procent.

Flere personer bæltefikseres, fastholdes og får akut beroligende medicin med tvang i 2022, set i forhold til 2021. Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport 'Monitorering af tvang i psykiatrien'

»Det er desværre en skidt udvikling, vi kan se. Der er stadig udfordringer med at få brugen af tvang i psykiatrien bragt ned, og vi er er meget bekymrende over, at brugen af tvang over for børn og unge fortsat stiger,« siger Agnethe Vale Nielsen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Hun efterlyser mere viden om, hvorfor der er den her stigning i tvang i psykiatrien.

»Vi kan ikke se årsagerne til stigningen ud fra de data, vi har. Derfor er der et stort behov for at få mere viden om både årsager og hvilke indsatser, der virker på området, så vi kan vende udviklingen,« siger enhedschefen.

Hun vurderer dog, at den stigende brug af tvangsindlæggelser blandt børn og unge kan indikere, at børn og unge er mere syge, når de indlægges i psykiatrien.