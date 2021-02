Mange er mere hjemme end normalt i disse dage på grund af kulden, coronarestriktionerne og børnenes hjemmeskole.

Men det kan desværre have ført til flere indlæggelser på hospitalet.

Nej, det er ikke coronaindlæggelser, der er tale om her. Men indlæggelser på grund af skoldninger – noget som især rammer de mindste i hjemmet.

»Vi oplever lige nu en stigning i antallet af børn, der kommer til skade med varme ting i køkkenet. Det er ofte de mindre børn, som kommer til skade, og i øjeblikket er der en markant stigning af børn, der er blevet skoldet,« fortæller Rikke Holmgaard, overlæge på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet, i en pressemeddelelse.

Sådan var det slet ikke under den første coronanedlukning i foråret 2020. Rikke Holmgaard har derfor en formodning om, at kombinationen af den bidende vinterkulde og hjemmeskolen har fået flere til at lave varm kakao og hygge sig med kagebagning i hjemmet.

Derfor kommer hun med en opfordring til jer forældre.

»Det er rigtig godt og hyggeligt at lave mad sammen i familien. Det er blot vigtigt at huske, at børnene skal inddrages på deres egne præmisser. Hvis de ikke kan nå komfuret ved egen hjælp, så skal de for eksempel ikke røre i gryderne fra en skammel,« siger Rikke Holmgaard og uddyber:

»Når børn står på skamler eller sidder på bordet ved siden af gryderne eller elkedlen stiger risikoen for, at de vælter og får en gryden over sig eller noget varmt på sig.«

Rigshospitalet har samlet en række gode råd til, hvordan du trygt kan inddrage børn i køkkenet – og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Dem kan du se i boksene herunder.

De sidste par år har børn under fem år stået for godt 20 procent af alle indlæggelserne på Rigshospitalets brandsårsafdeling.

Næsten 90 procent af indlæggelserne skyldes skoldninger.

Gode råd til børn i køkkenet Hold altid børn under opsyn, når de er i køkkenet

Inddrag barnet i relation til barnets alder og evner

Inddrag barnet på barnets præmisser. Hvis barnet er for lille til at nå gryderne selv, skal de ikke røre i gryden

Tag børnene ud af køkkenet eller væk fra køkkenområder, hvis der er risiko for at komme til skade, eksempelvis når der er travlt og opsynet med barnet derfor kan svigte Kilde: Rigshospitalet

På mandag slår skolerne som bekendt igen dørene op for elever fra 0. til 4. klasse.

Om det får antallet af indlæggelser med skoldninger til at falde igen, må tiden vise.