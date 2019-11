Én streg. Én pille. Måske skal der ikke mere til?

Før det går galt. Før kroppen, sindet, fornuften lukker ned. Kapitulerer.

Før stofferne efterlader sindet – hjernen – i en psykotisk tilstand, fordi den ene streg eller den ene pille 'bare' viste sig at være langt stærkere, end man lige troede.

Netop offentliggjorte tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere får psykoser efter indtag af blandt andet kokain og MDMA.

Kokainen på det danske marked er lige nu stærkere – mere potent – end det har været i 25 år. Ifølge Sundhedsstyrelsen oplever vi p.t. en 'kokainbølge' i Danmark. Foto: David Leth Williams Vis mere Kokainen på det danske marked er lige nu stærkere – mere potent – end det har været i 25 år. Ifølge Sundhedsstyrelsen oplever vi p.t. en 'kokainbølge' i Danmark. Foto: David Leth Williams

Gennem de seneste 10 år er der sket en knap 40 procents stigning i antallet af indlæggelser med stofrelaterede bidiagnoser på landets psykiatriske afdelinger.

Mens tallet i 2009 var 5.010 indlæggelser, var det i 2018 steget til 6.929.

»Vi har en kokainbølge lige nu«

Ifølge Kari Grasaasen, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, indeholder tallene ikke specifik viden om, hvem der gemmer sig i stigningen: unge, gamle, eller om de samme personer bliver indlagt flere gange.

Dog ved man, at det eksperimenterende brug af illegale stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at stoffernes renhed – altså styrken – øger risikoen for psykiske men

Så mange unge har prøvet hårde stoffer Ifølge Sundhedsstyrelsen viser de nyeste tal på området, at det eksperimenterende brug af illegale stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen.



Blandt unge under 25 år har 41 pct. prøvet hash, og 11 pct. har prøvet andre illegale stoffer. Herunder kokain, amfetamin og MDMA.



»Når vi spørger unge under 25 år, om de har prøvet illegale stoffer såsom kokain, MDMA og amfetamin inden for det seneste år, er det stadig 94%, der siger nej,« siger Kari Grasaasen, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

»Fordi stofferne er blevet stærkere – og på grund af forskellen i stoffernes renhed – er der en større risiko for akutte skader som dødsfald og forgiftning og også for langvarige skader, herunder indlæggelser i psykiatrien med psykiske lidelser relateret til misbrug,« siger Kari Grasaasen.

Forskellen i stoffernes renhed handler om, at især kokainens renhed rent geografisk kan variere fra pusher til pusher. Undersøgelser af beslaglagt kokain viste et sted i landet en renhed på 6 pct., mens det hvide pulver et andet sted blev målt til 89 pct.

Gennemsnitligt ligger renheden for kokain ifølge Sundhedsstyrelsen på 60 pct., hvilket er det højeste niveau i 25 år.

»Vi har en kokainbølge i Danmark og Europa lige nu. Det handler om en stigende produktion i Sydamerika, der finder vej herop,« siger Kari Grasaasen.

Unge løber stor risiko

MDMA – her i krystalform – er det psykoaktive stof i ecstacy. Ecstasy har en opkvikkende og let hallucinogen virkning. Man føler sig åben og kærlig stemt over for andre. Nogle af bivirkningerne er, at man kan blive meget tørstig, utilpas med kvalme, få muskelspændinger (især i kæbemusklerne), rystelser, svedeture og hjertebanken.Kilde: altomstoffer.dk (Sundhedsstyrelsen) Vis mere MDMA – her i krystalform – er det psykoaktive stof i ecstacy. Ecstasy har en opkvikkende og let hallucinogen virkning. Man føler sig åben og kærlig stemt over for andre. Nogle af bivirkningerne er, at man kan blive meget tørstig, utilpas med kvalme, få muskelspændinger (især i kæbemusklerne), rystelser, svedeture og hjertebanken.Kilde: altomstoffer.dk (Sundhedsstyrelsen)

Også MDMA er lige nu mere potent end nogensinde målt, og derfor er det ekstra usikkert for især unge mennesker, når de begynder at eksperimentere med stoffer.

»Det er en stor risiko, de unge løber, når de tager illegale stoffer. Der er ingen varedeklaration på, som fortæller dem, hvad der er i, og hvis stoffet isoleret er for stærkt eller indeholder andre farlige stoffer, kan det gå rigtig galt,« siger Kim Gilberg.

Han er rusmiddelrådgiver og behandler i Københavns Kommune, hvor man fokuserer på at undervise de unge om risikoen ved stoffernes forskellige styrkeforhold.

»Noget af det, vi taler med de unge om, er, at man ikke med sikkerhed kan vide, hvor stærke stofferne er, når man køber dem. Man ved ikke, om man får et fortyndet 10 pct.-produkt eller et yderst potent 60 pct.-produkt.«

Derfor bliver stofferne 'cuttet' op Pusherne 'cutter' – fagsprog for at blande eller fortynde – stofferne op, så de rækker længere. Ifølge overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom bliver kokain typisk blandet med smertestillende og antiallergiske stoffer.

Derudover tilsætter pusherne ofte ormemidler for at sikre et rent produkt, der ikke giver brugerne orm.

Ifølge Henrik Rindom er alle tilsætningsstoffer forbudt til menneskebrug i Danmark.

Overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom har tidligere fortalt til B.T., at det ikke som sådan er stoffernes renhed, der udgør en sundhedsrisiko:

»Det farlige ligger i, hvis man er vant til at tage nogle stoffer, der er stærkt cuttet op (blandet, red.), og så pludselig får noget, der er voldsomt rent. Så indtager man nogle gange tre-fire-fem gange dosis, og så risikerer man at komme op i et farligt indtag.«

