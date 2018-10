To uheld på Esbjergmotorvejen skaber trafikalt kaos i det sydjyske fredag morgen. Motorvejen er spærret, og bilisterne holder i lang kø.

Motorvejen er spærret i østgående retning efter uheld med flere biler.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

På E20 Esbjergmotorvejen er der i øjeblikket helt spærret i østgående retning, mellem <70> Holsted og <69> Brørup, pga. uheld. Det forventes tidligst at der kan blive genåbnet omkring kl. 09:30. Søg alternative ruter. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 5, 2018

Motorvejen er spærret ved frakørsel 70 Holsted og 69 Brørup i retning mod Vejen.

Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 09:30.

Færdselsuheld på Esbjerg MTV, E20 i østlig retning ved Brørup mellem afk. 69 og afk. 70. Tavlevogn på stedet og MTV spærret i østlig retning. Vær opmærksom på kø-kørsel. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 5, 2018

Opdatering ved uheldet på Esbjerg MTV E20 i østlig retning, hvor trafikken bliver ledt væk ved afk. 70, Holsted. Afpas hastigheden og vis hensyn. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 5, 2018

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der er tale om et uheld og et såkaldt 'følge-uheld', men der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om, hvad der er sket.

»Vi er stadig derude, så på nuværende tidspunkt har vi ikke så meget mere om, hvad der er sket,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen til B.T.

Kort før klokken halv ti skriver politiet på Twitter, at bilerne nu er skubbet væk, og motorvejen igen er farbar.