Brabrand Boligforening bestemmer nu, hvis der skal renoveres, nedrives blokke eller sælges jord i Gellerupparken.

Det er facit, efter 53 i Brabrand Boligforenings repræsentantskab i tirsdags stemte ja til Helhedsplanen for Gellerupparken, mens 21 stemte imod.

Det skriver Jyllands-Posten.

Helt overordnet betyder det, at boligforeningen nu har det juridiske grundlag, og det er noget, de har kæmpet for lige siden, helhedsplanen kom på programmet, fortæller formanden for Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen til Jyllands-Posten.

»Det er skelsættende, og nu går vi ind i den sidste del af planen, som vi begyndte med for 10 år siden, og som skal være færdig i 2030,« siger han.

Han fortæller videre, at der nu bliver lagt vægt på at få etableret lejligheder, der bliver lettere at leje ud i fremtiden, fordi de bliver istandsat og ombygget.

Men helt så positiv er formanden for Gellerupparken Youssef Abdul Kader ikke.

12 af de 21, der stemte imod forslaget, var netop beboere i Gellerupparken, og formanden frygter, at godkendelsen af helhedsplanen fører til, at mange beboere nu må flytte ud, oplyser han til Jylands-Posten.

»Det er synd for beboerne,« siger han.

For at leve op til Folketingets krav om maksimalt 40 procent almene familieboliger i landets »hårde ghettoer« i 2030 skal flere boliger rives ned i Gellerupparken.