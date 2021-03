Borgere på Ydre Østerbro i København opfordres til at bliver testet efter fund af brasiliansk coronavariant.

Der er fundet flere tilfælde af den brasilianske coronavariant - også kendt som P1 - på Ydre Østerbro i København.

Det oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune til Ritzau tirsdag aften.

Styrelsen for Patientsikkerhed har gjort kommunen opmærksom på smittetilfældene, som er fundet i det nordvestlige hjørne af Ydre Østerbro.

Forvaltningen ønsker ikke at oplyse det præcise antal personer, der er smittet med den brasilianske variant. Men der er tale om "enkelte" personer.

Borgere i det område, hvor de smittede personer bor, vil modtage en sms, hvor de opfordres til at blive testet for covid-19.

Der opsættes også plakater i det berørte område med information om smitteudbruddet.

Københavns Kommune ønsker ikke at oplyse, om de smittede bor sammen eller kommer fra flere forskellige husstande.

Styrelsen for Patientsikkerhed er gået i gang med en omfattende smitteopsporing. I den forbindelse bliver de smittedes nære kontakter og deres kontakter opfordret til at gå i isolation og blive testet.

Den brasilianske variant blev første gang fundet i Manaus i Brasilien i januar og hos nogle japanske rejsende, der havde været i Brasilien.

I begyndelsen af marts blev varianten for første gang påvist i Danmark.

Det er uvist, præcis hvor mange smittetilfælde der - med de seneste på Ydre Østerbro - har været i Danmark.

Seneste status blev gjort lørdag. På det tidspunkt var foreløbig ni personer konstateret smittet med P1-varianten.

Siden har man opdaget et udbrud af en ukendt coronavariant Svendborg. Det vides ikke, om der er tale om den brasilianske variant.

P1 er en af de coronavarianter, som Statens Serum Institut (SSI) holder særligt øje med. Det skyldes, at den har en mutation, som studier har forbundet med nedsat følsomhed over for antistoffer.

De vacciner mod coronavirus, der er godkendt til brug i Danmark, ventes at virke over for P1. Men det kan være med nedsat effekt.

Samtidig har den brasilianske variant nogle mutationer, der giver mistanke om, at den kan være mere smitsom. Det er dog ikke endeligt bevist.

/ritzau/