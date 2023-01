Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er i øjeblikket tekniske problemer med en række af landets bankers hjemmesider.

En af dem er Sydbank:

»Sydbanks hjemmeside er desværre nede,« oplyser banken selv i et opslag på Facebook.

Det er derfor ikke muligt for bankens kunder at logge på Netbanken lige nu gennem hjemmeside.

»Men du kan bruge Mobilbanken i stedet,« oplyses det.

Sydbank oplyser videre, at 'teknikere er i fuld gang med at få siden op' at køre igen:

»Vi beklager mange gange og håber, vi snart er kørende igen,« lyder det i opslaget.

Ifølge Avisen Danmark skyldes problemerne, at der er nedbrud hos Bankdata, som er it-virksomhederne bag bankerne.

Derfor er der blandt andet også problemer med Landbobanken og Skjern Bank.