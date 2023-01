Lyt til artiklen

For anden gang på blot en uge er flere banker blevet ramt af nedbrud.

Det betyder for adskillige kunder, at det har været umuligt for dem at komme ind på deres netbank.

Det oplyser Jens Refsgaard, som er kommunikationskonsulent ved Bankdata, som leverer it-løsninger til otte banker – heriblandt Jyske Bank, Sydbank, Djurslands Bank – til B.T.

»Vi har i dag oplevet et angreb på vores pengeinstitutters hjemmesider. Samtidig har vi tidligere lørdag haft et problem på vores mobil- og netbank. Problemet er nu løst, og vi er online igen.«

»Vi kan ikke sige med sikkerhed, at der er sammenhæng med angrebet på hjemmesiderne, men vi kan ikke udelukke noget,« lyder det fra kommunikationsmedarbejderen, der afslutter med at beklage over for de berørte kunder.

Skruer vi tiden tilbage til tirsdag, var selvsamme bankers it-systemer ude af drift i timevis. Nedbruddet skyldtes et såkaldt overbelastningsangreb – altså et cyberangreb.

Foruden Bankdatas kunder blev også Nationalbanken i ugens løb udsat for cyberangreb, hvilket betød, at bankens hjemmeside var nede

Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, manede dog eventuel frygt hos bankkunder til jorden.

»DDos-angreb giver ikke adgang til de data. Der er ikke noget, der bliver hacket eller trængt ind i. Det er nogle services, der bliver utilgængelige i en periode,« sagde han til Ritzau i kølvandet på angrebene.