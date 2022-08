Lyt til artiklen

Mange danskere glædede sig nok over den nylige nyhed om, at flere banker droppede den negative rente.

Men det er for tidligt at glæde sig, for de kommer igen, og de kommer til at være her længe.

Det mener analysehuset Oxford Economics.

Ifølge Finans skriver analysehuset, at en ny periode med negative renter vil begynde, når centralbankerne har fået styr på inflationen. Og den periode kan vare helt indtil 2050.

»Så snart presset fra inflationen letter vender centralbankernes renter tilbage til de meget lave niveauer vi så i 2010erne igen. Det vil især være udtalt i eurozonen,« skriver cheføkonom i Oxford Analytics, Daniel Harenberg.

Den Europæiske Centralbank har haft negativ rente fra 11. juni 2014 til 21. juli i år, hvor de hævede den med 0,5 procent for at gøre noget ved inflationen.

Nationalbanken herhjemme var den første centralbank i verden, der tog renten ned under nul. Det skete i 2021.

Rentesatsen i Nationalbanken blev 22. juli reguleret fra minus 0,5 procent til 0,1 procent.

En ændring, som betød, at flere danske banker valgte at fjerne deres negative rente.

Forventningen fra markedet er, at Den Europæiske Centralbank om et år vil have en rente, som topper på cirka 1,5 procent – og så vil den falde.

»Centralbanker i udviklede lande vil opleve at de nok må vende tilbage til rentesænkninger hurtigere end de regner med. Vores analyse viser, at det vil specielt være tilfældet I Europa,« skriver Daniel Harenberg.

Der er flere årsager til dette, men i Europa er det især aldrende befolkninger, som spiller en rolle.

Øget levetid fører til større opsparinger, som blandt andet investeres i obligationer, og det er med til at presse renten.