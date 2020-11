Først sagde Weekendavisen ja til at bringe en annonce fra partiet Nye Borgerlige med Muhammed-tegningerne. Nu er Berlingske også med.

Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, oplyste det i radioprogrammet 'Ordet Fanger' på P1. Han forsvarer det med, at vi skal kunne bringe satire i medierne.

»Det er forfærdeligt, at en klar og tydelig politisk holdning udtrykt satirisk gennem tegninger ikke kan bringes, fordi vi er bange for vold,« siger Martin Krasnik.

Ønsket om annoncen fra Nye Borgerlige kommer efter en række uroligheder i Frankrig, der startede med, at en lærer blev dræbt på åben gade, fordi han i sin undervisning om ytringsfrihed havde vist Muhammed-tegningerne til eleverne på mellemskoleniveau.

Og det er netop det, som Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, nu siger fra overfor med den annoncen. Den skal nemlig fungere som en slags kampagne opkaldt efter den dræbte lærer, Samuel Paty.

Til B.T. har Pernille Vermund tidligere sagt om kampagnen:

»Vi står i en kulturkamp, og det er afgørende, at vi ikke bøjer af, når vi bliver truet med vold, drab og terror. Jo mere vold, der kommer, desto mere er der behov for at værne om vestlige værdier. Vi skal i fællesskab værne om vores ytringsfrihed.«

Og nu ser det altså ud til, at både Weekendavisen og Berlingske vil hjælpe Pernille Vermund med at komme i mål med kampagnen. Flere aviser har afvist at bringe Muhammed-kampagnen. For eksempel Jyllands-Posten, der eller var den avis, der bragte Muhammed-tegningerne til at starte med i 2005.

Ifølge Pernille Vermund er planen, at annoncen skal bringes den kommende weekend, og sker det, så kan det udfordre danskernes sikkerhed.

Det siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef i Politiets efterretningstjeneste, til TV 2.

»Jeg synes, at det er en tåbelig, fantasiløs og barnagtig provokation, hvor man leger med alle andres sikkerhed, samtidig med at man selv sidder i sit elfenbenstårn, og hvor Vermund og hendes partifæller vil være beskyttet af PET mod selv den mindste trussel,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Om annoncen med Muhammed-tegningerne ender med at komme i aviserne, må vi se, når weekenden rammer.