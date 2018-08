Boligmarkedet kan være en hård nyser at blive klog på. Er det køberne, der står med det længste strå på boligjagtens vildmark? Eller ligger hele magten hos dem, der allerede sidder på kvadratmeterne?

Skulle man være blandt de købere, der ikke synes, at der er noget interessant til salg for øjeblikket, er der dog godt nyt.

Antallet af udbudte ejerlejligheder er nemlig steget, så det den første august i år lå højere, end det har gjort i knap fire år.

7.662 ejerlejligheder var således, hvad der var at vælge mellem, da juli blev august. Og selvom antallet af udbudte boliger normalt er højere i efteråret end i foråret og sommeren, så er det altså godt 1.200 flere udbudte ejerlejligheder end samme dato sidste år. Det skriver Boliga.

»Priserne på ejerlejligheder i de allerstørste byer; København og Frederiksberg, Aarhus og Aalborg er kommet op på et niveau, hvor der er færre købere, og derfor går det lidt langsommere med at få lejlighederne solgt, end vi har været vant til i en årrække«, siger Mira Lie Nielsen, der er bolig- og formueøkonom hos Nykredit.

»Det er en naturlig udvikling efter fire-fem år med en ekstraordinær situation med massive prisstigninger og stor handelsaktivitet.«

Mindre pres på

Vi skal tilbage til oktober 2014 for at finde et større udbud af ejerlejligheder, end der er for øjeblikket. Den første oktober 2014 kunne de lejlighedssøgende danskere nemlig vælge mellem 7.838 styks. Mens der første august samme år var 8.167 salgsopstillinger at tage stilling til.

På Region Hovedstadens ellers ganske hotte boligmarked har antallet af ejerlejligheder i mæglernes vinduer også nået en tinde, oplyser Boliga.

Den første august i år var der nemlig 4.144 styks udbudt til salg, hvilket gør det aktuelle udbud til det største siden samme dag for fire år siden. Og det giver alt andet lige køberne et es på bolig-hånden:

»Man skal aldrig forhaste sig, når vi taler om boligkøb, men når der er knap så meget pres på markedet, så giver det lige lidt mere tid til at tænke sig om og mærke efter, om det nu er den helt rigtige lejlighed«, siger Mira Lie Nielsen.

»Når køberne får mere at vælge imellem giver det som udgangspunkt også bedre kort på hånden i en forhandling med sælger, og det højere udbud er da også begyndt at sætte sig i prisudviklingen. Fra foråret og frem er prisudviklingen blevet mere afmålt. Men ejerlejlighedspriserne stiger dog fortsat og ventes også at gøre det de kommende år.«

